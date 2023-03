La ruptura de la amistad de Tamara Falcó y Boris Izaguirre parecía una pequeña riña entre amigos de esas que se arreglan en unos días, pero la cosa se está alargando ya varios meses, y después de años de amistad, cabría la posibilidad de que la hija de Isabel Preysler ya no quiera saber nada más de Boris... y hasta la invitación a su boda podría estar en peligro. Tamara se casa con Íñigo Onieva el próximo 8 de julio, y aunque parece que algunas invitaciones ya han salido de camino a sus destinatarios, aún se desconoce si la de Boris y Rubén Nogueira ha llegado. Precisamente Rubén habló con 'Sálvame' sobre ello. Entérate de todo dándole al 'play' al vídeo superior.



Terelu Campos fue la enviada especial del programa al piso de Boris y Rubén, y precisamente pudo hablar con el segundo a través del telefonillo. No quiso entrar en polémicas, pero aseguró: "No os preocupéis, que no pasa nada, no es para preocuparse", afirmó. Preguntado también sobre la famosa invitación, dejó claro que no había mirado el buzón a esa hora de la tarde, y quizá pudiera estar entre el correo del día, pero parece que no tenía dudas de que, antes o después, llegará: "Todo va a salir bien", apuntó.

La amistad de Boris y Tamara se resquebrajó cuando él la acusó de 'homófoba' en una columna de Prensa tras su asistencia al Congreso Mundial de las Familias en México, donde unas palabras sobre familia y sexualidad se malinterpretaron. Además, también tildó de "engañoso" al futuro marido de ella, motivo por el cual tuvo que entonar el 'mea culpa' a la hora de reconocer que él fue, con sus desacertadas palabras, quien 'se cargó' esa amistad, y también su buena relación con Isabel Preysler. Ahora Boris está trabajando para recuperar a su amiga y ha pedido perdón públicamente, pero parece que no ha sido suficiente para la Marquesa de Griñón...