La relación de la familia de Isabel Preysler y Boris Izaguirre podría estar completamente rota, y es que ni todos los años que llevan de amistad han pesado más que la última 'metedura de pata' del presentador. Hace unos meses, Boris tuvo unas fuertes declaraciones hacia Tamara Falcó, en las que la tildó de 'homófoba' tras su paso por el Congreso Mundial de las Familias en México, un foro bastante conservador en el que se vertieron declaraciones con las que Boris no estaba nada de acuerdo. Aquel fue un punto de inflexión que se cargó por completo la relación de los dos amigos.



Pues bien, ahora nos hemos enterado de que ese enfado se ha extendido al resto de la familia, e Isabel Preysler también está muy enfadada con él a pesar de haber dicho públicamente que está arrepentido y haberle pedido perdón a Tamara. Según ha contado la periodista Beatriz Cortázar en el programa radiofónico de Jiménez Losantos, los dos coincidieron recientemente en una fiesta organizada por Moët&Chandon (a la que también acudió Ana Boyer) y, en un momento de la noche, el marido de Boris -Rubén Nogueira-, al ver que en la mesa en la que se sentaba Isabel se quedaba un sitio libre, intentó acercarse a ella para limar asperezas, pero la socialité no está dispuesta a retomar su amistad con el presentador.

Gtres

Tamara, por su parte, que acaba de reconciliarse con Íñigo Onieva, tampoco parece querer saber nada de Boris por el momento, y así lo desveló él mismo hace poco, dejando claro que si ella no le llama, él no va a ir detrás: "Yo creo que sí, que está bien, pero hasta que ella no me llame y me cuente, no pienso decir nada", dijo la última vez que le preguntaron por ella, dando a entender con ese "creo" que no han retomado el contacto. ¿Conseguirán enterrar el hacha de guerra?

Gtres