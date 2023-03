Marisa Jara ya está en casa. La diseñadora de moda está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida debido a sus problemas de salud. Después de haber sufrido la pérdida de su bebé, la modelo tuvo que acudir al quirófano de urgencia para que se le extirpara un tumor maligno que le había sido encontrado hacía apenas unos meses. Precisamente fue a raíz de su aborto cuando los médicos comenzaron a hacerle pruebas por las molestias que sentía en el abdomen y descubrieron que tenía un tumor ubicado en el ovario derecho que había que extirparle, le cual hicieron de urgencia. Tras la intervención, la propia modelo reaparecía para contar cómo se encuentra: "no tengo muchas fuerzas. Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a tod@s por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lagrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte!", aseguraba.

Instagram

Y es que, desde este momento, Marisa Jara ha recibido un aluvión de cariño y mensajes de ánimo que ha acogido con los brazos abiertos pues le ha supuesto un chute de energía que, junto al cariño de su marido y su hijo Tomás, que en abril cumplirá un año; le han ayudado a recomponerse de esta operación y esta mala noticia. Así, en apenas cuatro días la modelo ya ha anunciado que se encuentra en casa donde continuará con la recuperación de la operación.

Tal ha sido el chute de energía que la propia Marisa ha compartido cómo sale a dar un paseo aprovechando el tiempo primaveral de estos días junto a su marido y su pequeño, aún en la silla. Una imagen que ha querido mostrar a todos los que la han apoyado en este mal momento.