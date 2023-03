Chelo García-Cortés ya está en casa. La periodista no está pasando por su mejor época de salud y es que después de haber sufrido la rotura de su brazo que la mantuvo lejos de las pantallas durante una larga temporada, ha vuelto a pasar por quirófano después de un problema en la cadera. Tal y como compartíamos en exclusiva en DIEZ MINUTOS, la periodista se ha tenido que someter de urgencia a una operación clave y es que además de haber sufrido la rotura del brazo, la aparatosa caída en el 'Mediafest' le ocasionó problemas en su cadera derecha que lleva acarreando desde entonces. Una situación que ha tenido que atajar entrando en el quirófano.



Con 71 años, la colaboradora de 'Sálvame' ha compartido con todos sus seguidores que se ha sometido a una operación para poder ponerse una prótesis de cadera con la que poder andar mucho mejor y tener mayor estabilidad.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Gracias a todos los que habéis estado pendiente de mi. La operación ha sido un éxito y por fin tengo mi prótesis de cadera", escribía la propia Chelo al día siguiente de haber recibido el alta con una imagen en la que deja claro cómo está siendo su postoperatorio: sentada en una silla de ruedas con las muletas sobre las rodillas preparadas por si necesitara levantarse de la silla.



Han sido muchos los que han aprovechado este post para mostrar su apoyo a la periodista que ha pasado los últimos tres días ingresada después de que el doctor Gabriel López Graña, a quien ha agradecido la propia Chelo en el post, llevara a cabo la operación el pasado 23 de marzo con gran éxito. Ahora, la toca llevar el postoperatorio en casa junto a su mujer, quien ha demostrado ser una excelente enfermera.