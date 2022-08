Chelo García-Cortés ha vuelto a 'Sálvame'. Después de tres meses de su caída en el plató de la 'Sálvame Fashion Week' que terminó con una rotura de radio, la colaboradora ha regresado al programa como colaboradora con una cédula que aún sostiene su brazo izquierdo. Y después de la entrevista concedida al 'Deluxe', el programa ha querido volver a arroparla con un entrevista íntima en la que Gema López le ha preguntado sobre cómo se ha sentido en estos momentos, a lo que Chelo ha confesado que tenía ganas de volver y lo hace con las pilas cargadas después de una mala época. "Hemos estado muy preocupados por ti antes de la caída", recordaba Gema destacando que no pasaba por un buen momento de ánimo. "Ha habido momentos en los que me he sentido apartada de mis compañeros. He pasado momentos muy duros en mi vida en los últimos 8 años al margen del tema económico", aseguraba Chelo confesando que ha habido momentos en los que no se ha sentido arropada por el programa. "Yo nunca he tenido miedo a perder la silla pero sí a que se me tuviera por consideración. Creo que al margen de la edad puedo aportar cosas".

Telecinco

En este sentido, Chelo ha recordado entre lágrimas que hace unos días "tuve una llamada por Skype en la que sentí por primera vez en 11 años el cariño de la dirección. Me vine arriba y me dije 'me tienen porque me quieren tener, porque me han echado de menos'. Si romperme el radio ha sido importante para saber que mi sitio profesional está aquí, bienvenida sea la rotura de radio". Asimismo ha agradecido a Gema que estuviera en el pasillo del hospital cuando salió de quirófano: "verte con Marta fue muy importante para mi".

No obstante, ha echado la mirada atrás para reconocer que en los últimos años "me ha costado todo mucho", algo que no la gusta pues "es normal que me cueste por mi edad pero no me siento con la edad que tengo". Esta situación anímica ha podido incidir en cómo se enfrentó a la caída, de forma muy diferente a la primera, y la dependencia durante estos meses: "No tenía miedo de perder la silla, tenía miedo de no salir de esta condición psíquica... No podía ni conducir" , confesaba la colaboradora: "Tenía terror de depender de alguien".

Telecinco

Para terminar la entrevista, la colaboradora ha visto por primera vez las imágenes de su caída en la pasarela, sufriendo por el momento en el que se ve cómo da un traspiés y se cae al suelo. "Fíjate, hay un momento en el que creo que me cruzo con el cantante y digo 'voy a coquetear', que yo también sé coquetear, y se me fueron los pies". Una caída que llegó en el momento en el que empezaba a sentirse bien: "Ese día me sentía tan feliz... Me sentía guapa. Tenía un subidón físico bestial y de repente me caigo". Ahora, Chelo ha destacado que viene con mejor ánimo y con ganas de volver a ser la que era.