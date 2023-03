La diferencia de edad entre Laura Escanes y Risto Mejide siempre ha estado en boca de todos. A pesar de que ellos siempre han defendido que "el amor no tiene edad", fue lo que más criticaron sobre su relación en estos siete años juntos. Una diferencia de edad que volvía a poner a la palestra en la tercera entrega del programa 'Focus' en la que los dos invitados mediáticos no eran otros que Risto Mejide y Kiko Matamoros. Ambos mantienen relaciones sentimentales con jóvenes a las que les doblan la edad. Además, el colaborador de 'Sálvame' está a punto de pasar por el altar con su

Ambos defendían que el "edadismo es una discriminación". "Cuando tú discriminas a una persona de raza negra eres un racista, cuando discriminas a una persona que ama a otra persona del mismo sexo eres un homófobo. Pero cuando tú discriminas a una pareja con diferencia de edad no tienes nombre, no existe un término", explicaba el escritor en su alegato en el que además confirma que tiene una nueva ilusión. El presentador vuelve a repetir el mismo patrón que con Laura Escanes, una joven 22 años menos que él. Risto de 48 años y su nueva chica de 26.

Pues bien, ahora Laura Escanes ha hecho una reflexión sobre la diferencia de edad en el amor que muchos han interpretado como una indirecta a Risto Mejide. "La frase de “el amor no tiene edad”, me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos", escribe Laura.

Y sus seguidores han llenado su muro de Twitter con respuestas a esta reflexión interpretando que Laura había abierto los ojos tras su separación del publicista. "De forma más o menos intencional, al ser una pareja mediática, tu relación con Risto contribuía a normalizar el significado erróneo de esta frase. Con este tuit estás haciendo una reparación activa. Te aplaudo y te admiro", escribía una seguidora.

"Y puede haber mucha diferencia de edad entre parejas si las personas están en un momento vital parecido pero si alguien solo busca en un cierto rango de edad da que pensar...", reflexionaba otra ya que al igual que Laura, la nueva ilusiónque descubría en EXCLUSIVA DIEZ MINUTOS con unas fotografías de la nueva pareja, tiene la misma edad que la influencer.