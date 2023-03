Risto Mejide habla por primera vez de su nueva novia y confirma que tiene una nueva ilusión. Como ya adelantó DIEZ MINUTOS en EXCLUSIVA, el presentador ha encontrado de nuevo el amor al lado de una atractiva joven con la que disfrutó de un fin de semana romántico en Cuenca. El comunicador acudió al programa 'Focus' de Cuatro que abordaba las críticas de la sociedad a las parejas con diferencia de edad algo que él conoce bien ya que su ex mujer y madre de su hija Roma, Laura Escanes, tenía 21 años menos que él y su nueva pareja tiene 26 años, la misma edad que la influencer. Precisamente en su último libro 'Dieciseis notas', Risto recoge la historia de amor de Bach con una mujer Ana Magdalena a la que casi le doblaba la edad y reconoce que escribir le ha servido de terapia. "He cerrado una etapa, me ha permitido cerrarla bien, con todo lo bueno y todo lo malo", asegura.

Además, Risto Mejide habla, por primera vez, de su nuevo amor: una atractiva farmaceútica de 26 años con la que ha empezado una relación como desveló DIEZ MINUTOS. "En las fotos estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa que acaba de empezar, no voy a renegar, al revés, estoy en un momento muy feliz precisamente también por eso", afirma el presentador que acaba de recibir la felicitación de su ex, Laura Escanes, por el Día del Padre.

cuatro

Risto Mejide, que ha reconocido que el fin de su matrimonio le dejó tocado, ahora no oculta la ilusión por su nueva novia y deja claro que apuesta por su relación. "Cada pareja requiere de tí una serie de cosas y yo quiero respetar mucho una cosa que ella necesita, su anonimato. Tiene su propia carrera, su propio objetivo profesional y considera que ella no quiere formar parte de esta exposición a la que yo estoy sometido, por decisión propia, desde hace muchos años" cuenta aunque reconoce que, algún día, podríamos verles juntos en un acto público. "Puede ser que algún le pida que vaya a algún photocall conmigo y a lo mejor la convenza o a lo mejor no no lo sé pero yo tengo que ser muy respetuoso con esto porque me va la relación en ello. Para los medios será una foto más pero para mí es mi vida. Si me hubiera querido ocultar no habrían salido esas fotos. Precisamente esas fotos salen cuando decidimos que si nos las sacan que nos las saquen pero tenemos que hacer una vida normal, de pareja normal. Porque cuando los focos se apagan soy una persona normal que va con sus amigos y su familia", revela.

Hearst

Además, Risto Mejide cuenta qué le ha enamorado de la joven farmaceútica que ocupa su corazón. "He encontrado una persona que persigue el mismo objetivo que yo, le gusta mucho la música, le gusta mucho leer y tenemos objetivos comunes y ya veremos lo que dure". "Yo estoy bien, soy feliz, y me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga", afirma el presentador de 'Viajando con Chester'.