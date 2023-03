Gtres

Mientras que la influencer se encuentra ahora en Sevilla pasando unos días con los suyos, el esgrimista está centrado en su carrera profesional. Tras una competición en Argentina, el joven llegaba al aeropuerto de Madrid y atendía a los medios muy educado. ' Sálvame' ha estado durante algunos días comentando un supuesto nuevo romance de Anabel Pantoja con un chico de Canarias. El programa ponía unas imágenes en las que se podía ver cómo la sevillana se comportaba de manera muy cariñosa con uno de sus amigos de la pandilla en los Carnavales. ¿Qué piensa de esto Yulen? "Que haga lo que quiera, está soltera", dejaba claro el deportista.También le contaba a la prensa que"Estamos bien y hablamos mucho". Parece que la ex pareja guardan una relación de amistad excelente y Anabel Pantoja se apoyaría mucho en Yulen. A parte de los rumores de nuevos amores, la influencer también está bastante abrumada con el tema de Pinocho , el que dice que es hijo de Bernardo Pantoja , por consiguiente su hermano.

Yulen también ha sido preguntado por el concurso de su madre. Mucho se ha comentado sobre la posibilidad de que Arelys conociera la ruptura de la pareja y el deportista aclaraba que es algo que su madre aún no sabe y que ya se lo contará. Aunque no sabe cómo decirle, Yulen no duda de que su madre se va a tomar esta noticia "mal".