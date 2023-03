Lucía Etxebarria se abría en canal con Risto Mejide en 'Viajando con Chester'. Este martes 28 de marzo, la escritora se sentaba con el presentador y hablaba de su faceta más intima.En concreto la autora confesaba que durante mucho tiempo fue adicta al alcohol y a las relaciones tóxicas:, confesaba para finalmente explicarle con detalles al presentador.

"Mucho es levantarte de la cama con alguien al lado y no saber...No es la cantidad, sino los líos en los que te puedes meter", contaba muy sincera dejando a Risto ensimismado. "A lo mejor llevaba 15 días sin beber pero ese día lo escogí. Bebía, me desinhibía en exceso... Hay personas que, cuándo hemos sido jóvenes y hemos sufrido abusos, aprendes que te transmiten que tu vales en tanto puedas dar eso", continuaba pero aclarando que es un mundo pasado por suerte. "Soy epiléptica y, viniendo de un Festival de San Sebastián probé la cocaína. Al llegar a casa tuve un ataque brutal. A esos niveles no he vuelto pero sé que tengo que tener cuidado porque en momentos de estrés...", contando que su recuperación fue gracias a la hipnosis.

La escritora contaba también que ha estado cancelada mucho tiempo y está segura de que todo esto ha formado parte de algo organizado: "He estado absolutamente cancelada, sometida a una campaña de desprestigio. No me he metido rayas con quien convenía...o en su día, cuando éramos jóvenes no me estuve con quién tenía...., y reconocía que sufrió acoso: "Hay cosas que no puedo contar. Era una cosa admitida. Alguien me invitó a cenar y el resto te lo puedes imaginar".