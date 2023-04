A María José Goyanes hay que preguntarle qué no ha hecho, a qué grandes personajes de teatro no ha dado vida, teniendo en cuenta que comenzó a los 16 años y no se ha bajado de los escenarios, donde sigue con la obra 'Palabras de mujer'. Un espectáculo poético y musical dedicado a ELLAS, a las mujeres, en el que comparte escenario con Gloria Vega y Karmele Aramburu, y al piano Maru Mararía. La actriz reconoce que ha sido muy insegura "porque he tenido siempre complejo de fea, únicamente me he sentido guapa en el escenario, cuando interpreto a una mujer de rompe y rasga, ahí no tengo complejo de ningún tipo, en el escenario puedo hacer cualquier cosa, incluso me desnudé". Y es que María José Goyanes fue la primera actriz que, en plena dictadura de Franco, salió desnuda en una obra 'Equus' y eso se ha reflejado en un documenta 'Mujeres sin censura'. "Lo grabamos en el Teatro de la Comedia, donde se hizo 'Equus'. Fue una experiencia horrible volver a rememorar aquello. Me emocioné porque desde entonces han pasado muchas cosas" y explica cómo su entonces marido, Manolo Collado, era el director del montaje y le pidió que protagonizara la obra cuando hacía solo unos días que había parido a su hijo porque la actriz se echó para atrás. "Me lo pidió por favor, me sentó mal, pero lo hice. Hay gente que me recuerda por eso, y mira que he hecho cosas, desde que debuté en televisión a los 9 años no he parado de trabajar" y cree que hoy sería difícil montar un montaje así. "La juventud es mucho más conservadora, las jóvenes se dejan vigilar por sus parejas, nosotras eso no lo hubiéramos permitido. Yo nunca he perdido mi apellido de soltera. Y a mis parejas no les he dado ningún motivo de duda, pero tampoco hubiera permitido que miraran mi móvil", asegura.

Fernando Roi HEARST

María José Goyanes lamenta que a las mujeres siempre se les juzgue por el físico y habla de su experiencia. "A mí me han dicho mis parejas 'tienes tripita', 'estás gorda'; Manolo me decía: estás gorda, te sobran 3 kilos por lo menos, así toda la vida, algo que a ellos no les penaliza", afirma. De pequeña, la actriz reconoce que estaba enamorada de la medicina y que su padre creía que seguiría sus pasos aunque al final se decantó por la profesión materna que compartía con sus hermanas. "Mi madre decía: ¿y la gente que no es de esto, de qué hablará? Decía que en un camerino con humo y sin ventilación, es donde se respiraba mejor, en el campo se ahogaba, era demasiado sano para ella. Como era cómica, había viajado mucho con sus padres a América", recuerda.

Fernando Roi HEARST

María José Goyanes tiene una larga carrera en el mundo de la interpretación y explica por qué no ha hecho mucho cine. "Porque al tener compañía propia, no podíairme y dejar la compañía", aclara. La actriz trabajó con Marisol cuando solo tenía 9 años pero no siente que empezar tan pronto en la profesión que ama le robara su niñez. Además, habla de su matrimonio con Manolo Collado y confiesa que no es enamoradiza. "Es más, dudo haber estado enamorada alguna vez, creo que estaba ilusionada, he sido enamoradiza, pero enamorarme, no" y confiesa qué le pide a un hombre. "Que no me mienta, pero no lo conseguí jamás, es un problema de educación", dice.

Fernando Roi HEARST

María José Goyanes reconoce que lo pasaba mal cuando tenía que separarse de su hijo Javier, fruto de su matrimonio con Manolo Collado. "Hice una gira por Centroamérica, a la que no me lo pude llevar porque tenía alergia. En 7 meses sin mi hijo, me pasó de todo, una tos nocturna, me vio un cardiólogo, no tienes nada, decía, y era todo psicológico. Mi hijo me decía que me quería mucho, me cantaba "Susanita tiene un ratón" y yo a llorar, Manolo se enfadaba conmigo, él no tenía la ilusión de ser padre, yo lo hubiera tenido como fuera" y reconoce que el día más feliz de su vida fue cuando se quedó embarazada. "Comía con un placer… Todo fue perfecto, nació muy largo para mi útero, con los pelos largos y negros: mi cuñada Lola me decía "reconócelo, no es bonito, es feíto pero lo vamos a querer igual", se cachondeaba de mí. Tiene los ojos azules" y desvela a quién se parece. "A Manolo, ahora se parece mucho a mi padre, una vez le hice un regalo de un álbum con fotografías desde que estaba en mi barriga. Le quiero con locura. Escribe muy bien, es periodista, aunque no ejerce, y actor" y reconoce que, de momento, no piensa en dejar los escenarios. "No, mientras me guste y me lo pase bien".

Entrevista realizada en el Hotel Intercontinental de Madrid. Paseo de la Castellana, 49. Madrid

Su foto favorita

Fernando Roi HEARST

"Representa la felicidad. Estoy tan feliz con mi hijo Javier…", dice la actriz de esta imagen.