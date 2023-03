Este jueves 30 de marzo, Tamara Gorro, como mujer que ha optado por la gestación subrogada, daba su opinión en 'Y ahora Sonsoles' sobre el tema. La nueva maternidad de Ana Obregón está dejando un debate en la sociedad y son muchos los rostros conocidos que han querido opinar de la decisión de la actriz. Tamara Gorro optó por la gestación subrogada con su primera hija. La pequeña Shaila llegaba al mundo en Estados Unidos y hasta allí se desplazaba Tamara y Ezequiel para colmar de amor a su hija. "Me pongo en el lugar, con permiso, de muchas mujeres y se pasa tan mal que no recurres a eso por gusto", comenzaba diciendo la colaboradora.

Son muchas las mujeres que recurren a este método porque no son capaces de quedar embarazadas y es lo que le pasó a Tamara Gorro, que confiesa que su hija conoce bien el proceso. "Mi hija te lo cuenta. 'Yo estuve en la tripa de la miga de mamá, porque mamá estaba malita", y matizaba "estoy completamente en contra del maltrato tanto de una mujer como de un hombre. La gestación subrogada es un método de reproducción asistida. Cosa que aquí sí se puede. Como por ejemplo donar óvulos. Estoy en contra de que se le obligue a una mujer contra su voluntad pero no fue mi caso".

Antena 3

¿Cómo fue el caso de la colaboradora? Tamara Gorro se lo explicaba con todo lujo de detalles a Sonsoles Ónega: "Contacté con una agencia. La gestante te conoce, a ella le pasan un informe tuyo y de tu pareja y a la inversa, y decidimos conocernos a través de una videollamada. Nos aceptamos y comienza un proceso", que desde el minuto 1 se judicializa.

"Cabe destacar que en mi caso no hay una compensación económica. No siempre y no en mi caso. Lo que hay son gastos de un embarazo como ecografías", explica la colaboradora asegurando que hay un protocolo en medio. El momento del parto no solo estaba la ex pareja, sino también los familiares de la gestante: "¿tú sabes como lloraba? eso es precioso". "Madre no es la que pare, es la que cría, la que enseña y la que da amor".