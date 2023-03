Esther Doña desvelaba en 'Y ahora Sonsoles' los planes de maternidad que tenía con Carlos Falcó. Este jueves 30 de marzo, en el programa de Sonsoles Ónega, los colaboradores continuaban debatiendo sobre la nueva maternidad de Ana Obregón mediante una gestación subrogada y eran diversas las opiniones que se tenías. Tamara Gorro contaba su experiencia, ya que optó por ese método para tener a su primera hija: "Contacté con una agencia. La gestante te conoce, a ella le pasan un informe tuyo y de tu pareja y a la inversa, y decidimos conocernos a través de una videollamada. Nos aceptamos y comienza un proceso", contaba la madrileña. En esa tertulia, también hemos podido conocer que Esther Doña habló en su día con su marido para optar por la gestación subrogada para ser padres.

Antena 3

La empresaria revelaba las intenciones del marqués de Griñón en tener un bebé con ella pero Doña no lo vio factible. "La verdad es que Carlos sí que me lo propuso en su momento pero me parecía que no era factible porque Carlos tenía la edad que tenía. Si hubiésemos tenido un bebé, hubiera perdido a su padre con dos o tres añitos. Y no me parecía bien. Me parecía egoísta", contaba.

A diferencia de Ana Obregón, que se ha convertido en madre por gestación subrogada en Miami. Esther Doña y Carlos Falcó hubieran concebido a un bebé con sus genes. Este hubiera sido el sexto hijo del marqués de Griñón.