Eugenia Osborne y Edurne no tienen planes de boda a pesar de vivir un excelente momento en el amor. La cantante, que acaba de confesar sus piques con su chico David De Gea en 'Hormiguero', continúa siendo la imagen de los perfumes de Angel Schlesser, por eso fue la protagonista de la presentación de las nuevas fragancias de la colección 'Les Eaux D' Un Instant' y 'Femme' que tuvo lugar en el espacio LECLAB de Madrid. La cantante, que ya ha grabado la nueva entrega de 'Got Talent All Stars' y está ultimando su nuevo disco, que saldrá a la venta en octubre, nos comentó que esta Semana Santa se irá a Inglaterra, donde vive su pareja, futbolista del Manchester. "Para mí es como volver a casa, ya estoy acostumbrada a hacer tantos viajes. No tengo más remedio. Además, mi hija se porta muy bien en los aviones", cuenta.

Edurne escogió un primaveral vestido de la firma The 2nd Skin Co para la presentación de las nuevas fragancias de Angel Schlesser y habló del buen momento que vive con su pareja y su hija Yanay. A pesar de que llevan muchos años juntos, de momento, no piensan en boda. "David y yo llevamos doce años juntos y estamos bien así. La boda llegará en algún momento, como tener otro hijo", asegura.

Eugenia Osborne, que tiene la mejor rutina de belleza para lucir buena cara, también revela sus planes para esta Semana Santa. "Me voy a Jerez con toda mi familia, aunque la que va a faltar es mi hermana Claudia, que no vive en España”, nos dijo la hija de Bertín Osborne hablando de sus planes y de la nueva vida de la benjamina en Australia. La influencer está feliz, porque se ha vuelto a enamorar y sale con Miguel Barreiro. "Mi padre ya conoce a Miguel. Se han caído muy bien. Ahora lo que quiero es disfrutar del momento. Es pronto para pensar en boda. Además, ten en cuenta que tengo tres hijos", afirma Eugenia cuando le preguntamos por la posible formalización de su relación.