Aunque a Gema Aldón se le ha acabado la aventura en 'Supervivientes 2023' por culpa de su problema en un brazo, lo cierto es que no va a tener ningún remordimiento a la hora de volver a España, porque aquí le espera su gran recompensa: volver a estar con su novio. Gema conoció a su actual pareja, el colombiano Jhohan Andrés, en su trabajo, tal y como contamos en EXCLUSIVA en Diez Minutos, y desde entonces no se han separado. La pregunta obvia era si Ana María Aldón ya le conoce a pesar de llevar saliendo sólo unos meses, y ha sido ella misma la que este fin de semana en 'Fiesta' ha confirmado que sí, se conocen y tienen muy buena relación.

Yerno y suegra tienen, según ha dicho, un buenísimo trato, y es que parece que Andrés ha sido el 'bálsamo' que a Gema le hacía falta tras su fallida relación con el padre de su hija: "Andrés le aporta a mi hija calma y tranquilidad, y también le ayuda a quererse a sí misma porque ella tiene muy baja autoestima", le contó a Emma García. Además, ha revelado que están en contacto todo el rato, hablan mucho y que Andrés también es "Súper respetuoso y súper educado".

Mediaset

Ana María reveló en la misma entrevista que ella está abierta al amor desde su separación de José Ortega Cano, y no tuvo problema en decir que "a ver si me sale a mí un Andrés también". La colaboradora esta 'enamoradita' de su yerno, y es que viendo a su hija feliz, ella es aún más feliz. "En estos meses he visto a mi hija mucho más pausada, más calmada... sé que le da muy buenos consejos, y sé que le va a aportar mucha estabilidad emocional. Sólo tengo palabras de agradecimiento para él". Preguntada sobre si Andrés ha llegado en buen momento para Gema, Ana María no tenía dudas: "Cualquier momento era bueno para que este chico llegara a la vida de mi hija".