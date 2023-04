Tras 15 años, Risto Mejide y Esther Aranda se veían las caras tras llevarse como el perro y el gato en 'OT 2008'. La cantante se sentaba con el presentador en el Chester para aclarar toda la polémica que generó su paso por la academia. Esther recibió muchas críticas por parte de Risto, quien en aquel momento formaba parte del jurado del talent show. Sus vídeos se hicieron virales y aún hoy perduran en la memoria de los fanáticos del formato musical. Ahora, años más tarde, la artista, que ya no se dedica al mundo de la música, le ha pedido explicaciones al catalán. "¿Por qué conmigo? ¿Por qué fuiste tan capullo? ¿Era tu trabajo o tu papel?", le preguntaba la andaluza.

Los ataques a la cantante fueron desde el minuto 1. "Ya en la gala 0 me metiste un poco de caña y ya en la 1...", AL principio el presentador no se bajaba del burro y defendía que sus valoraciones eran justas a las actuaciones de la artista: "Yo ahí te vi berrear, porque no te vi cantar nada bien. Uno puede cantar realmente bien pero llega a ese programa, con esos focos, o se viene abajo. Yo en esa actuación tuya pensé que era una broma", recuerda Risto.

No solo las palabras de Risto Mejide le afectaron a la cantante, sino las reacciones del público. "Hay que dejar una cosa clara. Cuando yo hablaba, la gente aplaudía. Yo no me siento orgulloso de las valoraciones que te hice porque en muchos casos creo que patiné. Tampoco me arrepiento porque es lo que me ha hecho estar hoy aquí. Creo que los errores son necesarios. Pero sí que me sorprende ver cómo la gente coreaba mi nombre y ver cómo la gente aplaudía", y Esther estaba muy de acuerdo: "Aparte de que te aplaudían las críticas que tú me hacías a mí que no estaban bien porque hacías daño a una persona. Aparte de eso, cuando yo me bajaba del escenario y cruzaba la pasarela, la gente me abucheaba".

Dejando el rencor a un lado, ya que han pasado muchos años, el presentador ha querido disculparse con Esther. "Yo odiaba ese formato con todas mis fuerzas. Y se lo dije a mis productores antes de entrar. Dije si voy, voy a decir absolutamente lo que pienso y no siempre es bueno. Es verdad que después con la audiencia a mi me repercutió en ingresos y a ellos también (...) Yo tenía un objetivo y vosotros fuisteis víctimas colaterales de mi objetivo. Lo reconozco. Y para que no quede ninguna duda yo te pido disculpas de cualquier cosa que te haya podido doler lo más mínimo".