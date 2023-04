Víctor Sandoval ha vuelto a Sálvame después de muchos meses sin pisar el plató y lo ha hecho en calidad de entrevistado. Aunque le hemos podido ver en el Deluxe, el colaborador no había vuelto al diario desde el 25 de julio, algo que él mismo ha aclarado: “En verano me dejaron de llamar, pregunté el motivo y nadie me decía nada. Entonces, me puse a hacer otras cosas”, como componer música.

“No reconozco el programa, no reconozco ese ‘Sálvame’ en el que me divertía”, ha añadido el presentador, quien ha regresado con las pilas y la pistola muy cargadas y es que no se ha mordido la lengua en ningún momento siendo totalmente sincero con sus compañeros, sobre todo, con Lydia Lozano, lo que ha terminado con un estallido de la periodista y su abandono del plató entre lágrimas: “Bastantes problemas tienes como para venir a echarme mierda a mí”, decía ella, muy afectada.

Telecinco

Todo comenzaba cuando Lydia le criticaba a Víctor por quejarse de que no se sentía arropado cuando "nunca me has llamado las veces que he llorado", a lo que su ex compañero le respondía que "lloras todos los días". Desde ahí Lydia recordaba que el programa especial de 'Sálvame Okupa' les unió un poco más a todos, generando lazos que no existían hasta ese momento: "De ahí nació mi amistad con Anabel Pantoja". "Bueno, amistad... tuya...", apuntaba Víctor quien acto seguido le acusaba de haber contado cosas sobre la sobrina de Isabel Pantoja que no siempre eran verdad aunque no revelaba ninguna: "yo estoy de invitado, no de colaborador".

"Si hay personas que dicen cosas que no son verdad, no soy yo, se llaman Lydia Lozano", sentenciaba Víctor, un comentario que aunque en un principio parecía "resbalar" a Lydia, según ella misma confesaba, terminaba rompiéndola y haciendo que saliera de plató llorando después de que Víctor recordara el gran patizano de su carrera: "Desde muertos que reviven a muertos que acababan de morir". "Ya estamos otra vez, siempre hace lo mismo, no vayas detrás María", respondía Víctor. "Ya me la liaste aquí el otro día y te di un abrazo sin preguntar. ¿Y ahora vienes aquí a echar mierda? Bastante tienes con lo que tienes como para echarme mierda a mi", gritaba Lydia yéndose del plató.

Telecinco

"Me han pedido ser sincero y es lo que pienso", respondía Víctor. Y es que la propia María Patiño se lo alababa: "se está haciendo daño a Lydia y no disfruto pero es la primera vez que te veo claro y contundente con tus opiniones y eso es lo que se pide a un colaborador de Sálvame".