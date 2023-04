Alessandro Lequio había preferido guardar silencio tras conocerse la noticia de que Ana Obregón había decidido ser abuela a los 68 años por gestación subrogada tras la muerte, en 2020, de su hijo -Aless Lequio- y, por ende, le había hecho abuelo a él también. Sin embargo, ese 'voto de silencio' ha cambiado ligeramente. El tema del momento se ha convertido en debate nacional, y aunque todos buscan las declaraciones sobre lo que piensa Alessandro, abuelo de la criatura, el colaborador no había dicho nada hasta su vuelta este 10 de abril a 'El programa de Ana Rosa', donde ha dejado claro, con muy pocas palabras, que todo esto le produce una gran 'tristeza'.

"Esta situación es tremendamente triste. Y muy complicada. Yo hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros, no voy a comentar absolutamente nada. En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere. Cuando mi hijo murió el 13 de mayo de 2020, todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada. Nunca he enseñado lo que yo sentía. Nunca he dicho ni una sola palabra, y lo voy a seguir haciendo, porque sé que es lo que a él le gustaría", empezaba diciendo en lo que se puede interpretar como una gran pulla a Ana Obregón, que sí ha hablado largo y tendido sobre el tema. "Por el máximo respeto que le tengo a mi hijo, yo no voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido. Vosotros me conocéis, sabéis que soy así y que no voy a cambiar", apuntaba.

Telecinco

A pesar de que no quería hablar sobre el tema, sus breves palabras han sido suficientes para dejar claro lo que piensa, y no le ha hecho falta meterse con nadie ni entrar en polémicas: "Me produce tristeza y rabia que mi hijo sea, una vez más, protagonista de la actualidad. Quiero que cada uno lo lleve como quiera, pero yo no puedo encender la televisión cada dos segundos y ver que mi hijo es noticia, porque duele. A mí me preguntan los reporteros por la calle y siento decirles que no voy a hablar, porque quiero llevarlo en mi intimidad. Es que no lo hablo ni con mis amigos más íntimos. Ellos no me preguntan. No lo hacen. Ni mi familia", zanjaba el asunto.

Alessandro desmiente mala relación con la familia de Ana Obregón

El colaborador también ha querido 'entrar en harina' sobre los rumores de mala relación con la familia de Ana, y ha asegurado que está todo bien con ellos y que son 'estupendos': "No hay ninguna mala relación. Esto es a raíz de las interpretaciones de lo que yo he dicho o he dejado de decir. No interpretéis, no hay nada. Todo bien. Paz y amor, cada uno con lo suyo. Yo no he dicho nada, y me choca que haya gente que interprete mis silencios de esta manera. El silencio es la nada. Es una familia estupenda y no hay ningún problema", insistía.