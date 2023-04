Alessandro Lequio le hizo una petición a Ana Obregón tras conocer el nacimiento de su nieta, Ana Lequio Obregón. Mientras la actriz celebra las tres semanas de vida de la pequeña compartiendo fotos y cómo la llama, el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' volvía al trabajo tras su descanso de Semana Santa y dejó claro que va a mantener silencio porque todo este proceso le causa mucho dolor. "Esta situación es tremendamente triste. Y muy complicada.. No voy a comentar absolutamente nada. En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere. Cuando mi hijo murió el 13 de mayo de 2020, todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada. Nunca he enseñado lo que yo sentía. Nunca he dicho ni una sola palabra, y lo voy a seguir haciendo, porque sé que es lo que a él le gustaría", comentó. Mientras que Ana Obregón, que ya ha dejado el luto, es muy activa en redes sociales donde le escribe cartas a su pequeña sin citar a Alessandro, el italiano prefiere mantener silencio.

Gtres

La relación entre Ana Obregón y Alessandro Lequio parece no pasar su mejor momento aunque, según reveló María Patiño en 'Sálvame', el italiano conocía todos los detalles del proceso por gestación subrogada por el que nació su nieta Ana aunque él ha comentado que había cosas que no sabía. La presentadora reveló en Telecinco que Lequio "tiene conocimiento de todo" aunque no sabe cómo es la relación actual entre ellos. Lo que sí sabe Patiño es la petición que Lequio le hizo a Ana Obregón tras el nacimiento de la nieta de ambos. "Él le pidió a ella que le quitara del plano. Él le pide "me quitas de en medio, no me nombres, no quiero participar", desvela la presentadora sobre la petición de Alessandro a su ex. Sin embargo, según María, esta petición no significa que el colaborador no apoye a la madre de su hijo Aless. "Le habría dicho 'estoy aquí, te apoyo, pero me quitas", contó Patiño. Por este motivo, la actriz evita citar al abuelo de la niña en sus entrevistas y redes sociales.