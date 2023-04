Sandra Golpe lleva toda su vida lleva dedicada al periodismo, un oficio que ama y con el que atraviesa una buena racha en televisión. La presentadora se resta importancia: "Yo soy una periodista, como tú. Llevo unos cuantos años en Antena 3, entré el 9 de octubre de 2008, he pasado por todas las franjas, los jefes vieron que tenía una imagen global de los informativos y me dieron la oportunidad de hacer un equipo, que es maravilloso, siempre tienes que contar con alguien igual o mejor que tú. Y esa fórmula ha funcionado".

Con 'Noticias 1' va todo rodado.

Tras haber pasado por todas las ediciones, puedo decir que el informativo de las tres de la tarde es más exigente: están pasando muchas cosas, vamos muy apresurados… hay mucha adrenalina, pero es muy divertido, a la vez que estresante, sales como si hubieras hecho una maratón.

Y todo sin hacer ruido.

Sí, esto es un liderazgo discreto, pero ahí estamos. Y por lo que me toca estoy orgullosa de dirigirlo y presentarlo, apenas hay mujeres que además de leer el teleprónter dirijan su informativo.

¿Qué tal llevas el estrés?

Sarna con gusto no pica, y éste es un trabajo maravilloso; estás al pie de la noticia y contándola mientras va sucediendo. Un privilegio que pasa factura también. Yo tengo que empezar a cuidarme un poco más.

¿Cómo es tu día a día?

Mucha gente me ve corriendo por los pasillos de Antena 3, a maquillarme, a reunirme con el equipo para hacer el guión del día, luego con la dirección general para exponerle el informativo… Y tienes que estar tomando decisiones constantemente para después escribirlo. Esto es un puzzle.

¿Cómo sobrellevas la presión?

La experiencia ayuda a tomar decisiones, y hay un componente de intuición. E insisto en que la redacción es vital, cada puesto de trabajo es importante. Esta profesión es vocacional, se la recomiendo a todos. Siempre hacen falta informadores, gente que nos cuente las cosas, y espero que no nos sustituyan por el ChatGPT.

Estás rodeada de talentos jóvenes.

Me gusta la docencia, recuperas la ilusión que ellos te aportan a ti, y yo lo que humildemente les pueda enseñar del oficio… Vienen con ganas de comerse el mundo, y esa savia nueva te pone las pilas. Hay gente con talento y con vocación.

De Sandra Golpe se conoce poco.

Es que siempre me he visto a mí misma como a una periodista de base, nunca quise ser famosa. Me gusta más pensar en el prestigio que en la fama. Y empezando por mi hijo, no le gusta nada el famoseo. Yo, por proteger a mi entorno, tampoco hablo de ellos. Sin duda, mi familia es lo que me sostiene, y yo soy muy familiar, es lo más bonito en la vida. A mí me tocó la lotería cuando nací por tener la familia que tengo y luego mi alrededor es muy bonito. Lo único es que con el coronavirus me he vuelto más asocial, me cuesta salir para ver a mis amigos.

Sandra Golpe: "Mi hijo es lo mejor de mi vida"

¿Cómo desconectas?

Cádiz. Cuando estoy mal, es irme tres días y ya me recupero, es como la UCI. La luz esa que tiene mi tierra (nació en San Fernando), el carácter de la gente, todo eso a mí me reactiva. Es verdad que viajar me gusta mucho y cuando tenemos unos días nos hacemos algún viaje, pero sí es cierto que a mí la pandemia me ha metido más 'p’adentro', me ha afectado.

Parece lejana pero, ¿cómo la pasaste?

Tuve que ir todos los días del Covid, no falté ni uno, e iba con mucho miedo. Divi dimos la redacción en dos equipos. En el periodismo no creo en el teletrabajo, hay que estar en los sitios. Y me acostumbré a desenvolverme así y con mi núcleo familiar más cercano. Ahora hay que ir abriendo y quedando con más gente, pero me absorbe el día a día laboral, es una etapa muy intensa profesionalmente, un tiempo precioso, llevamos cinco años de liderazgo y esto es porque te esfuerzas mucho, hay un trabajo muy grande detrás.

Habrás hecho concesiones personales. Tienes un hijo (con el periodista David Tejera, su expareja), ¿te hubiera gustado estar más presente?

Sí que me ha echado en cara a veces que no he estado, pero no podía, soy una mujer trabajadora y teníamos que llegar a fin de mes. David comprenderá cuando sea más adulto y tenga responsabilidades. Pero siempre te queda ahí esa culpa. Tampoco yo he estado tan ausente, siempre había alguien aquí, lo que pasa es que los horarios han sido de noche. Ahora llevamos cinco años un poco mejores.

Todavía no es mayor de edad.

Tiene 17 años y estoy muy contenta con mi niño, es lo mejor de mi vida, y aunque tiene cualidades no quiere dedicarse a la información. Pero las cosas no son gratis y a mí nadie me ha regalado nada.

Todo ha sido a golpe de trabajo y de vivir situaciones como un abuso sexual.

Me ha pasado de todo un poco, tampoco he sido tan especial. Pero sí, me agredieron sexualmente al salir de trabajar por la noche y esa marca la tienes para siempre. De las penas se aprende más que de las victorias. Pero eso me hizo mucho más fuerte.

¿Era alguien de la tele?

Yo llegaba a mi casa, hacía un turno de noche, no en Antena 3, cogí el metro y había un violador en serie merodeando por ahí. Cuando entré en mi portal, este señor se coló. Me agarró, me amenazó con un cuchillo, me tiró al suelo, me metió en el ascensor, me ató… y fue horrible. Pero aquí estoy que lo puedo contar.

Qué duro y triste, nada que ver con 'La buena noticia del día' de tu informativo.

Mi madre me dijo en su día que hacían falta buenas noticias, y pensé que tenía toda la razón; es de nuestros mejores aciertos, ha gustado mucho.

A ti, ¿qué te saca una sonrisa?

Los políticos en precampaña, porque las perlas que sueltan todos los días… En mi trabajo, hay muy buen ambiente, y en casa, por ejemplo, el achuchón de mi perrita Nina. Hay muchas cosas que me sacan una sonrisa.

Te acercas a los 50 años…

No me hace gracia cambiar el dígito, la verdad. Empiezas a sufrir golpes que te hacen pensar que llegas a una época de tu vida de madurez en la que pueden pasar y van a pasar más cosas. Pero a mí la edad me da más serenidad y ganas de aprovechar los momentos bonitos.

¿Estás emparejada?

Estoy emparejada desde hace tiempo, pero hablar de ello... Hasta el tema de la agresión sexual me da cosita sacarlo. Puedo decirte que estoy en un momento dulce en el que me siento valorada por mis jefes, son unos años muy bonitos profesionalmente hablando, y en lo personal también estoy muy tranquila y bien arropada. Tengo una vida familiar plena.

¿Tu entrevista soñada?

Hay un elenco tan variado… Soy una apasionada de la música y me hubiera encantado conocer a Whitney Houston, Michael Jackson o Madonna. En el ámbito político, Vladímir Putin; la gente mala también tiene una entrevista. E imagínate hablar con nuestros monarcas. ¡Ah! Y me gustaría entrevistar a la primera presidenta de España, a ver si es verdad.

Hablando de música, imitaste a Amy Winehouse en 'Tu cara me suena'.

Es uno de los premios que he tenido estando en Antena 3, un regalazo. Porque a mí en realidad me hubiera encantado dedicarme a la música, pero soy muy tímida.

Texto: Belén Alonso.