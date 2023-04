Si hay alguien al que le gusta la fiesta ese es Iñigo Onieva. El futuro marido de Tamara Falcó está dispuesto a decir adiós a su etapa de "juerguista" a lo grande. Por eso, antes de pasar por el altar con la marquesa de Griñón, se ha propuesto despedir su soltería por todo lo alto. Por ello, el empresario no tendrá una, ni dos... sino que tendrá tres despedidas de soltero, así lo contaban desde 'El programa de Ana Rosa' . Y él mismo confirmaba con su respuesta de "hay mucho que celebrar" cuando le preguntaban por las tres despedidas de soltero que va a tener antes de convertirse en un hombre casado.

Los tres destinos de las despedidas de soltero de Iñigo

Tras conocer que el empresario celebrará tres veces el adiós a su soltería. Lo siguientes es saber los destinos de las tres despedidas de soltero de Iñigo antes de su boda con Tamara Falcó. Los destinos elegidos por sus amigos para la últimas juergas de soltero serán Argentina, Budapest y España.

De la ruta por el país andino ya conocemos algunos de los detalles. Será con su círculo más cercano con los que se escapará a Argentina. Serán un grupo de entre 10 y 12 amigos, con los que Onieva tenía pendiente un viaje así. Después de aterrizar en Buenos Aires realizará una ruta de lo más apasionante de varios días de la que seguro que nos dejará los detalles en redes sociales.

Un viaje con amigos le costó su compromiso

No sabemos qué le parecerá a la marquesa de Griñón que el empresario celebre tres despedidas de soltero. Recordemos que Tamara puso fin a su relación con el madrileño tan solo unos días después de anunciar su compromiso después de que saliesen a la luz las imágenes de Iñigo Onieva besando a una joven en el Festival Burning Man el pasado 2 de septiembre. Fue precisamente en un viaje con amigos cuando el joven fue infiel a la Marquesa.

Después de tres meses de reconquista, la pareja anunciaba que había dejado atrás la deslealtad del joven empresario y que volvían a estar juntos con un romántico viaje al Polo Norte. A los pocos días confirmaban que seguían adelante con sus planes de boda. Desde entonces, Tamara e Iñigo viven una constante luna de miel, prueba de ello la preluna de miel de la que han disfrutado estas vacaciones en Bali.

Tres días de su fiesta por su enlace

La boda también estará a la altura de las tres despedidas del empresario madrileño. Tamara Falcó e Iñigo Onieva han elegido el próximo 8 de julio como la fecha de su boda. Pero antes de este gran día, la pareja celebrará una fiesta previa en el hotel Ritz y después de su enlace, que tendrá lugar en el palacio de El Rincón, se reunirán todos el domingo para comentar la boda. Así que también tendrán una celebración triple por su 'Sí, quiero', convirtiéndose en una de las bodas de los famosos más esperadas.

