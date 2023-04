Ana Boyer ha hablado sobre el vestido de novia de su hermana Tamara Falcó. Parece que su opinión ha evolucionado desde la primera prueba hasta ahora. Al principio la mujer de Fernando Verdasco dijo que no entendía muy bien el diseño que había escogido su hermana para su gran día. Para la hija de Isabel Preysler fue muy emocionante ver a su hermana vestida de novia. "No, no es que no le entendiésemos. Es que estaba en una fase muy inicial. Yo creo que no pudimos ver lo que iba a ser", explica la joven. Ana Boyer ha dadp un giro de 180º sobre su opinión sobre el vestido de novia de Tamara Falcó.

Sin embargo, ahora parece que tiene más claro que el vestido elegido por Tamara Falcó para su boda es todo un acierto: "Ahora que ya hemos visto la idea. Nos encantó", explica la hija pequeña de Isabel Preysler. Además, ella ya tiene experiencia, pues aunque es más pequeña que Tamara lleva ya seis años casada y sabe de vestidos de novia: "Fui a su primera prueba, me hizo mucha ilusión ver a mi hermana vestida, tenemos con muchas ganas de ver el resultado", aseguraba.

"Nos apetece mucho ver a Tamara ese día. Nos hace mucha ilusión, la estamos viendo completamente feliz y encantada con todas las preparaciones y todas las cosas, así que estamos con muchas ganas de compartir ese día con ella", dijo sobre los preparativos de la boda de su hermana mayor con la que mantiene una excelente relación.

Ana todavía no tiene preparado su vestido para la boda de Tamara con Íñigo Onieva. Aunque le falta muy poquito para la elegirlo pues quedan menos de tres meses para una de la boda de los famosos que más expectación ha creado en la última década.

