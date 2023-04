La salud de Concha Velasco es uno de los focos de preocupación del sector de la televisión y el cine en estos momentos. Junto con la salud de María Teresa Campos, la que fuera 'la chica yeyé', ha acaparado gran número de titulares desde que sus hijos decidieran trasladarla a una residencia de mayores para que vivieran más tranquila y atendida por las enfermeras día y noche. Y aunque hace sus escapadas culturales cada semana, cada vez se mantiene más tiempo en el interior de la residencia donde recibe a un gran número de amigos. El último de ellos ha sido Pablo Sebastián quien no ha tenido problema en comentar cuál es el estado actual de la que fuera presentadora de 'Cine de bario'.

"Yo lo que sé es que Manuel es un encanto y cada vez que le digo voy a ver a tu madre, nunca me pone problemas. Siempre me dice que sí. Me dice llévale pastas chocolate que es lo que más le gusta", ha asegurado el pianista.

gtres

En sus declaraciones, Pablo Sebastián ha destacado que, con 82 años, la actriz "está delicada". "Se quedó chiquitita, tiene problemas de movilidad. Yo me acuerdo del día que fui, me dijo 'ayúdame', porque estaba sentada viendo la tele y para recostarla tuve que cogerla con cuidado de que no se cayera y ponerla en la cama, ella solita no podía. No se sostiene bien y va en silla de ruedas".

Eso sí, el que fuera pianista de 'Cine de barrio' ha dejado claro que la actriz se encuentra perfecta mentalmente, y que incluso la última vez que acudió se arrancó a "cantar eso de 'mamá quiero ser artista', se acuerda de todo y me dice que fue muy feliz trabajando conmigo". Esta vitalidad hace que sean muchos los amigos de la artista que quieren arroparla y visitarla en la residencia, aunque Manuel Velasco se encarga de cuidar de que no se sienta agobiada poniendo freno en ocasiones: "Tiene muchos amigos que van, muchos actores y a veces el hijo tiene que pararnos porque queremos ir todos. Le encanta que la vayan a visitar".