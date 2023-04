El influencer de moda Pelayo Díaz ha protagonizado una polémica en redes en los últimos días. Un cruce de ataques del que el ex colaborador de 'Cámbiame' se siente arrepentido. Todo comenzó cuando Pelayo compartió uno de sus habituales looks en redes sociales en el que aparecía con una americana, camisa, calzoncillos, zapatillas de deporte y bolso; un look transgresor que despertó la negativa de una usuaria de redes sociales. La joven, que trabaja en Inditex, compartió la imagen de Pelayo con un gran "no" que no sentó nada bien al influencer y comenzó a atacarla, una reacción de la que ahora se arrepiente. "Me arrepiento totalmente, igual no estuve del todo acertado, quizás fue una reacción muy inmadura lo que hice, pues sí, lo admito", ha asegurado el estilista en una entrevista sobre el tema en 'Socialité'. Y es que no solo criticó la crítica sino que expuso el perfil de la joven que la escribió, señalándola, e incluso pidiendo a la empresa su despido.

"Era un look que yo hacía en homenaje a Lady Di, es una de mis iconos de moda, es una persona que siempre he admirado por sus looks (…) No era la primera vez que recreaba un look de ella. Estas fotos generaron que hablar y a mi eso no me parece mal, al final es por lo que me dedico a lo que me dedico", ha explicado en la entrevista a Socialité. Fue precisamente esto lo que le dolió e hizo estallar debido a que, reconoce, es "muy impulsivo", lo que considera "talón de Aquiles" que tiene que trabajar.

Haciendo autocrítica, Pelayo ha pedido un debate público sobre adónde están yendo las redes sociales puesto que "muchas veces no pensamos, yo el primero, lo que va a impactar en los demás lo que nosotros publiquemos". En este sentido, ha confesado que "yo no estoy de acuerdo en que la gente cuando ve algo que no le guste, lo propague, porque siento que es como echar gasolina para que el mundo hater se encienda".

"Mi respuesta a esta persona que me etiquetó con un no gigante con mi look, yo le contesté porque me llamaba la atención que una persona que es community manager se dedicara a sembrar este odio. Porque para mucha gente que ha contestado y que se ha sumado a este carro, le parece normal que ella comparta un no gigante y me etiquete para que yo lo vea", ha indicado el estilista. Además, ha reconocido que espera "que no la hayan echado", de hecho, confiesa que "esta chica se merece un ascenso por todo lo que ha conseguido. Un alcance mediático para la marca, es incalculable".