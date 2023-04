Makoke no está contenta, y menos desde que este pasado fin de semana saliera a la luz un supuesto tonteo suyo con nada menos que Ginés Corregüela, concursante de 'Supervivientes 2023', en pleno directo en la tele hace unos meses, cuando el jienense acudió al programa 'Fiesta' a darse a conocer como 'maestro bocadillero' antes de que se supiera que iba a concursar al reality de Telecinco. El de Torreperogil aireó hace unos días que cuando acudió a los estudios de la cadena en Fuencarral hubo cierto tonteo con Makoke, y ahora que han recuperado las imágenes en el programa, la colaboradora está 'que fuma en pipa'.

"No me hace ninguna gracia", quiso dejar claro nada más nombrarse el asunto, y es que la ex de Kiko Matamoros no quiere tener nada que ver con este señor. "Me parece absurdo", añadió. Makoke dejó claro que en todo momento ella quiso ser educada, y que en ningún momento trató de ligar con él: "¿Me va a decir éste que yo he tonteado con él? ¿Por ser educada ya se dice que he tenido un tonteo?", aseguraba. "Me fastidia que se equivoque la buena educación con un tonteo", dijo realmente molesta.

Mediaset

En todo momento, la colaboradora quiso que no hubiera género de duda sobre el trato que dio a Ginés, y es que aunque él dijo en Honduras que fue Makoke la que tonteó con él, lo cierto es que los comentarios más 'directos' salían de él y no de ella: "Me ha gustado Makoke a mí", dijo tirando el anzuelo, que ella sin embargo no recogía, pero sí le hacía gracia: "¡Anda, que he ligado!", apuntaba ella entre risas. "Tienes que venir todas las tardes a hacernos bocadillos", dijo después de probar uno de los manjares que preparaba Ginés. "Yo voy donde tú me digas", respondió él tirando de nuevo la caña. Tras ver las imágenes, muchos de los compañeros del programa apuntaron a que sí habían visto tonteo, como Amor Romeira o Aurelio Manzano, pero a Makoke no le estaba haciendo ni pizca de gracia.

Mediaset

El jienense es todo un ligón, y quedó claro que es un hombre que se deja querer con la última polémica que ha protagonizado en 'Supervivientes': entró separado (que no divorciado) de su ex mujer, Isabel, y con nueva pareja, Yaiza. En un primer momento dijo que estaba muy enamorado de su chica. Sin embargo, la visita de su ex y su hija Miriam le ablandó el corazón y dijo que quería volver con su ex mujer. Ella, sorprendida, cerró la puerta a una reconciliación mientras él estuviera en la isla (y especialmente por el motivo que provocó la ruptura: que Ginés le había estado poniendo los cuernos durante años con una vecina), pero para sorpresa la que se llevó Yaiza Martín, que acudió rauda y veloz a Honduras a pedirle explicaciones a su novio. Ginés, al ver a su novia, volvió a ablandarse y se desdijo, afirmando que se había equivocado y que quería casarse con ella, le pidió compromiso y acabaron celebrando la boda con noche de pasión incluida. ¡Menudo show!