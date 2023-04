El mundo del espectáculo está de luto. El cómico Mauro Muñiz de Urquiza, más conocido como Don Mauro, falleció el pasado sábado 16 de abril, a los 58 años, de manera repentina. Han sido muchos los compañeros de profesión que se han despedido del artista en sus redes sociales, como Luis Piedrahita. "Ha fallecido Don Mauro. Un cómico de pura cepa, uno de los de siempre. Un tío comprometido, culto y conocedor. Un clásico. DEP", escribió el colaborador de 'El Hormiguero' en su cuenta de Twitter.

El director de cine, Borja Cobeaga, que dirigió a Mauro Muñiz en la película 'Pagafantas', también se despedía de él en sus redes sociales. "Enorme actor con el que tuve el placer de trabajar en varias películas, cortos y programas de televisión. Pocas personas más graciosas con las que trabajar y salir a cenar. Te vamos a echar mucho de menos, Mauro", compartió.

Mauro Muñiz era hijo de los periodistas Paloma de Urquiza y Mauro Muñiz, y hermano de María Muñiz, eurodiputada socialista. Trabajó en series como 'El comisario', 'Aída', 'Los hombres de Paco', 'Sin tetas no hay paraíso', 'Hospital central' y 'La que se avecina', entre otras ficciones españolas. Además tenía una gran formación musical en piano clásico, composición y jazz en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Unos conocimientos que le llevarón a ser teclista de 'La Cabra Mecánica'. Era conocido por sus mónologos, faceta con la que se dio a conocer en Paramount Comedy.

En teatro participó en varias obras, entre ellas 'La Fuga', que protagonizó junto a Amparo Larrañaga, José Luis Gil y Kira Miró.