Este 17 de abril está siendo un día muy especial para el presentador de Mediaset que cumple 48 años. En 'El programa de Ana Rosa' , el comunicador ha recibido, en directo, la felicitación de su compañera Ana Rosa Quintana pero sus compañeros del 'Fresh' de 'Ya es mediodía' le tenía preparadas varias sorpresas. Además de un vídeo que recogía sus mejores momentos en el programa, el presentador ha visto cómo Víctor, uno de sus mejores amigos desde hace más de 15 años, entraba en directo por videollamada para felicitarle. "¿Cómo te has dejado liar para esto?" le preguntaba. "Ha sido tu madre", contestaba su amigo revelando unas de las personas que estaba detrás de la sorpresa.

Pero ahí no acaban los 'regalos' para el presentador porque Marta López y Miguel Ángel Nicolás entraron en el plató con una gran tarta con una foto de Joaquín, de niño, con sus padres Joaquín Prat y Marianne Sandberg y explicaba por qué era tan especial la imagen para él. "Esta foto es de la primera boda de mis padres en Copenhague. Como aquí no era legal el divorcio, primero se casaron allí y luego, con el paso de los años, aquí en Pozuelo y en esa ya estábamos tres de los hermanos, solo faltaba la pequeña. Yo puedo decir que he estado en las dos bodas de mis padres", dijo emocionado.

Telecinco

Telecinco

Alexia Pla, la novia de Joaquín Prat, en el plató de 'Ya es mediodía' para felicitarle

Ha sido entonces cuando, desde realización, han enfocado a dos de las mujeres que, presentes en el plató, no se han querido perder el gran día de Joaquín Prat: su novia Alexia Pla y su madre, Marianne Sandberg acompañadas por la presentadora Verónica Dulanto. Al verlas, Joaquín les ha expresado todo su cariño. "Mira, las dos mujeres de mi vida. Mamá, Alexia os quiero", fueron sus palabras.

@joaquinprat Instagram

La felicitación de Alexia Pla a Joaquín Prat por su cumpleaños

Antes de la visita a plató de su chica, Joaquín Prat ya había compartido en sus Stories algunas de las felicitaciones de cumpleaños que había recibido como la de su hermana Alejandra Prat o algunas instantáneas de la fiesta que compartió el fin de semana con la pandilla de su novia. Con una foto de ambos, disfrutando del atardecer, Alexia Pla le ha dedicado un tierno mensaje a su chico. "Feliz vuelta al sol mi amor", es el mensaje que acompaña a la romántica foto. Joaquín Prat está muy enamorado de Alexia Pla y no duda en compartir su felicidad a los cuatro vientos como el pasado día de San Valentín cuando reconoció que la vida es mejor si estás enamorado o en sus múltiples escapadas románticas como una de las últimas a República Dominicana.