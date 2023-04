Zayra Gutiérrez es la viva imagen de la felicidad. Hace 48 años que la hija de José María Gutiérrez 'Guti' y su ex mujer, Arantxa de Benito, dio a luz a hijo, Hugo, y la joven ya ha sido dada de alta. A media mañana de este 18 de abril, Zayra, de 22 años, abandonaba el hospital con su bebé en brazos.

Lo hacía acompañada de su pareja, Miki, que unas horas antes le había dedica unas preciosas palabras en sus redes sociales. "Mis súper campeones. Hoy me ha cambiado la vida llevaba un tiempo preparándome, pero da igual lo que te cuenten o lo que veas por ahí, es el día más maravilloso de tu vida. No se puede explicar con palabras, lo feliz que me sentí ayer y la unión que sentí contigo. Mirarnos así, vivir este momento contigo, y ver cómo tenemos ya en nuestros brazos al pequeño Hugo ha sido y será mi mejor recuerdo e imborrable ya de por vida", escribía el joven papá.

Gtres

Ya en las puertas de su casa, Zayra agradecía las muestras de cariño que está recibiendo. La joven ha revelado que todo ha ido "genial" y que fue un parto "natural y muy emotivo".

"El peque está fenomenal y nosotros muy unidos y contentos durmiendo poco pero es lo que toca ahora", ha dicho Zayra. La pareja pasará unos días en casa de Arantxa de Benito, para que "la abuela" les ayude con el bebé.

Para Zayra recibir la visita de sus padres, sus hermanos y su abuela en el hosptial ha sido un momento "mágico y único". Y aunque todavía es pronto, no descarta ampliar familia en un futuro.



Arantxa de Benito: una abuela muy implicada

En cuando a su pareja, Zayra ha definido a Miki como "un padrazo" y ha revelado que "hasta los ginecólogos y las enfermeras le felicitaron por su implicación en el parto". La joven confiesa que él ha cambiado más pañales que ella. Y reconoce que no está durmiendo mucho, pero es feliz.

Gtres

Arantxa de Benito, que se ha convertido en abuela a los 53 años, está emocionada con la llegada del bebé a su casa. Tal y como explicaba Zayra con humor: "La abuela no me deja ni cogerlo. Es ella que quiere darle los biberones".