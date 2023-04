Telecinco

Telecinco

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

Laura Escanes ha sido pillada en mitad de un descuido. 'Sálvame' emitía unas fotografías de la influencer en las que se le veía grabando un anuncio en Madrid, pero antes de descubrir de que se trataba de la ex de Risto Mejide, el programa solo emitía la fotografía comprometida de una famosa a la que por un descuido de le veía el trasero al agacharse. Mediante transcurría el programa, los colaboradores hacían sus apuestas sobre quién podía ser la protagonista de la fotografía. "Se trata de una famosa muy conocida pero pudorosa, que no le va a hacer ninguna gracia esta situación", decían en 'Sálvame' para más tarde desvelar que se trataba de la joven.La influencer catalana estaba rodando una escena para un anuncio acompañada de Juan Avellaneda. El outfit de Laura consistía en un look Denim compuesto por chaqueta y minifalda y en la escena se podía imaginar que se trataba de algo muy en tendencia de los 90/2000, ya que también iba en patines de cuatro ruedas y escuchando música de un Discman. En un momento, la joven se agachaba dejando ver a las cámaras su trasero. "Todo luce guay, todo va bien, pero pronto todo va a ir de culo", decían en el programa."Después de ver cómo el equipo la pone guapa antes de grabar, Laura se agacha para no sabemos qué, y he aquí el drama", comentaban mientras se le veía a la joven en una postura comprometida. ¡Un descuido lo tiene cualquiera!