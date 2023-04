Sofía Cristo siempre ha apoyado a su madre, Bárbara Rey, algo que se ha hecho más evidente después de los estrenos de las producciones que han repasado sus años de carrera. Tras el estreno de la serie 'Cristo y Rey', de la que Sofía Cristo hizo publicidad, ahora la DJ también ha querido mostrar su apoyo al documental 'Una vida Bárbara' del que forma parte.

Tanto Bárbara Rey como Sofía Cristo y varios periodistas repasan en estos capítulos la vida de la exvedette, que ha demostrado que da para mucho. El documental está cosechando grandes éxitos y repasando todos los detalles con el idilio entre Bárbara y el rey emérito, Juan Carlos, o el mal trato de su madre como uno de los ejes de los primeros episodios que hicieron que Chelo García Cortés tuviera miedo por su amiga. Una etapa de la que Sofía ha querido desahogarse sin pelos en la lengua en 'Y ahora Sonsoles'. "Estoy entusiasmada, muy feliz por ella y sorprendida de que ella sea mi madre", ha confesado.

Antena3

La hija de Sofía Cristo ha revelado cómo se dio cuenta ella de que su madre estaba viéndose con el rey emérito, algo de lo que no fue conocedora hasta que "saltó todo a la palestra en el sentido de que han entrado en casa y han robado". "Nos vamos enterando poco a poco porque tenemos que estar informados de qué está pasando, de por qué a mi madre la pueden encontrar muerta", cuenta la DJ.

Eso sí, confesaba que fue un shock para ella darse cuenta de que su madre estaba con el monarca: "Yo igualmente alucinaba. Decía '¿enserio?' Yo no era muy mayor y ya me iba enterando de cosas. A lo mejor ella me contaba que había estado en casa alguna vez y se había sentado en mi silla porque en las familias cada uno tiene su sitio. Yo me acercaba y decía 'aquí huele a Rey'. Para mí el Rey era Dios en aquel momento".

Antena3

En este sentido, Sofía ha destacado que su madre no le confesaba todo. "Eran pequeñas pinceladas. Ella ha sido siempre una mujer muy discreta, nos ha respetado muchísimo, nunca ha metido hombres en casa que nosotros hayamos podido ver e incluso si a nosotros no nos ha gustado alguno, ha dejado de ver a esa persona. No lo hacíamos a propósito". La DJ ha sentenciado que su madre "nunca ha hablado mal del Rey. Lo contrario". "Ella ha renunciado a muchas cosas para estar con nosotros y para hacernos felices. Incluso al amor", cuenta.