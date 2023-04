En el primer capítulo de 'Una vida Bárbara' hemos podido saber con detalles por palabras de Bárbara Rey como de tóxica era la relación con su madre. Tanto en la serie como en varias entrevistas, la ex vedette ha contado sin pelos en la lengua la mala vida que le dio su marido Ángel Cristo pero pocas veces se ha sabido la relación que tenía con su familia. Este primer episodio ha estado centrado en los inicios de la celebrity. Desde cómo fue su infancia en Totana, sus comienzos en el mundo del espectáculo y la relación con sus padres. "Según mi madre, yo no debería de estar en este mundo", comenzaba diciendo dando a entender que la relación con su madre le marcaría para siempre.

María García, como se llama en verdad Bárbara Rey, fue maltratada física y psíquicamente por su progenitora. "La nuestra era una familia hiperhumilde. Mi padre estuvo trabajando cuando era muy joven en el campo, después en un molino. Mi madre estuvo trabajando sirviendo prácticamente toda la vida hasta que se casó", contaban entre ella y su hermana Petri. "Mi madre era una ama de casa extraordinaria: la casa más limpia, la comida extraordinaria. Íbamos guapisimos siempre y super limpios y mi padre igual. Pero ese cariño que necesitas de su madre, el que hable contigo, que te comprenda... Eso nunca lo tuvimos. Ni un beso", explicaba.

La madre de Bárbara intentó abortar por todos los medios: "hizo un montón de cosas para no tenerme como coger mucho peso, bajar las escaleras sentada, meter los pies en agua hirviendo...", pero hay algo que nunca olvidará y le hacía emocionarse: ver cómo pegaba a su hermana pequeña. "Siempre he pensado que mi madre, por su enfermedad, no se controlaba. De mis malos tratos me acuerdo menos que de los de mi hermana. Para mí es como si hubiera tenido una hija de pequeñita. No podía ver cómo la trataba con solo cuatro años. Se la quitaba de las manos", contaba Bárbara destrozada mientras su hermana Petri aseguraba que es algo de lo que todavía no se ha desprendido: "Creo que todavía no se ha liberado de esos sentimientos de culpa que le dio mi madre".