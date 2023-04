Tras el resurgir de Bárbara Rey en televisión en los últimos meses con el estreno de la serie de ATRESplayer PREMIUM Cristo y Rey y su esperada entrevista en Viajando con Chester, la famosa vedette todavía tiene un gran lanzamiento bajo el brazo. Antena 3 estrena su nueva apuesta para el prime time, el documental Una vida Bárbara.



Una vida Bárbara invita a recorrer, a lo largo de cuatro entregas, narradas en primera persona y sin filtros, la apasionante vida de María García, más conocida como Bárbara Rey. A través de su propio relato, la docuserie irá adentrándose en su traumática infancia, su pasado artístico, los amores y decepciones de su vida, su soledad y sus miedos. El documental está producido por Atresmedia TV en colaboración con The Good Mood (La Valla, Deudas, Cuatro estrellas), y dirigido por Óscar Bernàcer. Al frente de la producción ejecutiva están Montse García, Daniel Écija y Javier Lorenzo.

Una vida Bárbara: cuándo empieza y dónde ver el estreno de Antena 3

El grupo Atresmedia ha volcado en los últimos meses sus esfuerzos en homenajear la figura que ha sido y es Bárbara Rey en nuestro país. Su relevancia social y televisiva quedó reflejada en la serie Cristo y Rey, pero como no dejaba de ser una ficción, el grupo también quiso optar por mostrar la cara más real de la artista. Por ello, Antena 3 estrena la serie documental Una vida Bárbara, cuyo primer capítulo de los cuatro episodios que la componen ve la luz en abierto el miércoles 12 de abril a las 22.45 horas, después de El Hormiguero. La docuserie también está disponible en ATRESplayer PREMIUM.

Una vida Bárbara: así es el documental sobre Bárbara Rey en Antena 3

Modelo, cantante, actriz, vedette, reina de los platós de televisión y con un mediático matrimonio con Ángel Cristo. Son muchas las portadas de revistas y prensa rosa en general que han hablado de Bárbara, pero muy pocos los que conocen realmente la vida de María García.

Muchos hombres quisieron poseerla, pero ninguno supo quererla. Y bajo esa aparente capa de mujer dura, se esconde María García, una mujer sensible y frágil que, en varias ocasiones, ha estado a punto de precipitarse al abismo: maltratada por su madre; acosada en el trabajo; violada, golpeada y amenazada de muerte por su marido; desahuciada y arruinada. Aun así, y a pesar de la mala prensa, siempre ha conseguido salir adelante. María García es la superviviente de Una vida Bárbara y un icono de referencia con el que repasar la historia reciente de España.

El documental sobre Bárbara Rey es el resultado de 22 horas de entrevista personal y sin filtro a la popular vedette en el salón de su propia casa. Son muchos los rostros conocidos del mundo de la televisión, amigos y gente que ha pasado por su controvertida vida y que forman parte de la historia de Bárbara Rey.

Entre ellos: Sofía Rey (hija), Ángel Cristo (hijo), Chelo García-Cortés (periodista y amiga personal de Bárbara), Petra García ‘Petri’ (hermana de Bárbara), Fernando Santos ‘Feri’ (marido de ‘Petri’), José Manuel Parada (periodista y amigo personal de Bárbara), Jenny Llada (actriz, vedette y productora, amiga personal de Bárbara). También participan Arévalo (actor y amigo personal de Bárbara), Rappel (pitoniso, modisto y amigo personal de Bárbara), Carlos Ferrando (periodista y escritor), Miguel Morales (líder de ‘Los Brincos’), Fernando Conde (actor y ex componente del dúo ‘Martes y Trece’), Luz Sánchez-Mellado (periodista de El País), Quique Jiménez ‘Torito’ (periodista y presentador), Mariola Cubells (periodista y escritora), Raquel Piñeiro (periodista de Vanity Fair), Juan Luis Galiacho (periodista y escritor), María Guerra, (periodista de ‘La Script’, especialista en cine), Clara Roquet (guionista y directora. Premio Goya 2022 Dirección Novel), Javier Chicote (periodista y escritor. Autor de ‘El jefe de los espías’), Pilar Álvarez (periodista especialista en género), Fernando Conde (actor) y Luz Sánchez-Mellado (periodista).