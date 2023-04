Elena Tablada y Javier Ungría se verán las caras en los juzgados. La diseñadora confirmaba el pasado mes de agosto su separación con su marido y padre de su hija Camila, con quien había pasado por el altar en 2018 en Cuba. Sin embargo, una gran crisis se llevó por delante la relación que, aunque en un primer momento parecía que se había roto de forma amistosa, parece que todo ha terminado por los aires. Tanto, que la pareja ha decidido llegar a juicio para poder disolver su matrimonio, siendo incapaces de ponerse de acuerdo en los detalles de la repartición de los bienes y la custodia de la bebé, entre otras cosas.

Ante esta situación, Elena ha hablado en 'Y ahora Sonsoles' explicando cómo se abrirá y en qué consistirá este proceso judicial que arrancará en los próximos meses. "Pelear o batallar son palabras muy feas. Yo lo único que quiero es lo mejor para mis niñas y por eso me entrego tanto en cuidarlas y protegerlas", ha explicado en el programa.

En este sentido, Tablada ha destacado que el motivo por el que finalmente han llegado a juicio no ha sido pedir una pensión compensatoria sino que busca lo mejor para sus hijas. "Quiero que mis niñas se críen juntas y con valores. Así llevo haciéndolo desde hace 13 años que me convertí en mamá", ha dicho al respecto. Unas palabras que no dejan claro cuál es la pretensión de Javier que ha hecho que lleguen a posturas irreconciliables.

En este sentido, Tamara Gorro ha desvelado que quien ha demandado ha sido él, Javier Ungría, un dato que hace más reveladoras las palabras que el empresario daba a Europa Press sobre el juicio: "Que cada uno pelee por lo suyo, se lo dejo a la justicia y confío en ella". "Elena Tablada no pide ninguna pensión compensatoria, no quiere dinero. Que si la niña vivía con 10 euros, por ejemplo, siga viviendo con 10 euros por ambas partes. Quien pide dinero es él a ella a una cuenta mancomunada", sentenciaba.

Además, Gorro destacaba que "Elena no solo lo está pasando mal ahora, durante el embarazo lo pasó muy mal" confesando que ha tenido que "recibir ayuda profesional". Unas declaraciones que van en la línea de la explicación de la diseñadora sobre el cambio de actitud que el empresario tuvo con ella tras embarazarse. Sobre ello, Tablada ha dado también declaraciones al programa de Antena3: "No sé muy bien ni por qué se acabó. Con el tiempo descubrí que no era la persona de la que me había enamorado".