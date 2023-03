La actriz Laura Londoño ha conseguido cambiar los roles con Jesús Calleja en el programa 'Planeta Calleja', y esta vez ha sido ella la que ha ejercido de anfitriona en Colombia. La pasada noche del 8 de marzo se emitió la grabación con la que la actriz de 'Café con aroma de mujer', donde ni él se cortó a la hora de preguntar ni ella se achantó a la hora de contestar las cuestiones de un Calleja que quería saberlo todo sobre la exitosa serie colombiana, la relación que tuvieron realmente como compañeros de rodaje... y ambos acabaron hablando sobre uno de los grandes rumores que envolvían al set de rodaje: ¿tuvieron Laura y William Levy un romance?

La intérprete de Gaviota ha alucinado con los rumores que la gente dispersa a través de las redes sociales, y es que ella es una mujer felizmente casada con su chico, Santiago Mora, desde el 2018. Pero lo que sí ha querido contar ha sido que en el set de rodaje peleaban continuamente, no necesariamente por llevarse mal, sino porque la convivencia durante 8 meses de grabaciones les hizo quererse y odiarse a partes iguales: "Es mucho tiempo, y mucha convivencia genera muchas pasiones y relaciones, como en la vida real. Cuando tú tienes una pareja hay días que lo quieres ahorcar, pero igual que lo amas, después te reconcilias, te ríes... todo eso sucedió".

Mediaset

La joven, que recientemente lanzaba por todo lo alto en Madrid su marca de cosméticos 'Feroz' y charlaba con Diez Minutos, tampoco ha tenido inconveniente en contar los motivos que les llevaban a discutir con frecuencia, y todo era porque ambos se inmiscuían en cómo interpretaban a sus personajes: "Había escenas que peleábamos. De decir 'No aguanto a este señor' y él no aguantarme a mí. No estábamos de acuerdo porque 'Gaviota' es un personaje muy fuerte, y de pronto él pensaba que yo hacía cosas que ella no debía hacer; o él hacía cosas como agarrarla y yo le decía que ella '¡No me agarres así!'. Discusiones en las que le decía 'Es que Gaviota no se dejaría agarrar así, y si tú lo haces yo me voy a revolver y te voy a responder 'asá'", ha explicado ella.

Mediaset

Laura Londoño confiesa que ha sufrido acoso en su carrera

La actriz tiene una larga trayectoria como intérprete de telenovelas, y una de las más importantes en las que estuvo fue 'Sin senos no hay paraíso', la versión colombiana de 'Sin tetas no hay paraíso', todo un fenómeno de masas del que, sin embargo, ella no guarda un gran recuerdo por, según ha dicho, los "momentos incómodos" que vivió con el director: "Siendo un proyecto muy famoso, al que le fue bien, a mí no me gustó mucho. Tenía un malentendido con el director, yo creo que quería algo conmigo, yo le dije que no y no me volvió a dirigir la palabra en el set, no me volvió a dirigir, fue un poco incómodo".

Jesús Calleja, con gesto preocupado, le preguntó por lo que le dijo exactamente: "La invitación era que su habitación estaba ahí. No me decía que iba a haber una repercusión si yo no hacía lo que me estaba sugiriendo, simplemente sucedía, empecé a encontrarme con un muro, me estaba ignorando, y siendo mi director era una presión. Yo tenía 18 años", recuerda, en un momento en el que contarlo era muy diferente a hacerlo hoy en día, cuando ya tiene 35 años y no se callaría de la misma forma.

Mediaset

Además, Laura ha querido hablar de feminismo en el programa, coincidiendo su emisión en un día tan señalado como el 8-M, y ha revelado que ha trabajado en series en las que ha cobrado bastante menos que sus compañeros: "Tuve una serie muy linda que se llamaba 'La ley del corazón'. En la primera temporada me pagaban menos de la mitad que mi coprotagonista, hombre. En la temporada dos, tras el éxito, dije que sí lo hacía pero pedí más dinero reivindicándome por lo que había pasado en la primera temporada. El argumento que me dijeron es que era 'injusto' porque me pagarían más que el protagonista. Ahí sí se volvió un tema porque yo respondí que por qué en ese momento era injusto y antes no", ha dicho en tono reivindicativo.

"La historia está en deuda con las mujeres", sentenciaba, y añadía "Siento que hay mucho camino que seguir recorriendo. Vi que el tema del feminismo era igualdad de salarios, de condiciones pero... ¿dónde está la igualdad de los orgasmos?", exponía, una reflexión que al presentador le pillaba totalmente desprevenido, pero muy necesario, como es la desigualdad en el sexo. "Necesitamos hablar de estos temas. Nos han enseñado que para ser bonitas tenemos que ser dulces y a ser posible calladitas, y eso nos corta una gran parte de nuestra belleza que es caótica".