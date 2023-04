A Alexia Rivas y Mikel Lezama se les ha acabado el amor. Fue en diciembre de 2022 cuando Diez Minutos desveló, en exclusiva, la relación de la periodista y el Secretario General del Partido Popular en Gipuzkoa, que salían desde noviembre. Todo parecía ir sobre ruedas pero finalmente la relación ha llegado a su fin. "Las cosas duran lo que duran", ha dicho la colaboradora de 'Fiesta' anunciando la ruptura.

Sobre las razones de la separación, Alexia no sabe especifícar un motivo y apunta a varias causas. "No ha habido un motivo de peso importante. Simplemente no ha cuajado. Cuando conoces a una persona todo es bonito, pero no lo conoces realmente", ha explicado a Emma García. La periodista añade: "Han influido las agendas, él vive en San Sebastián y yo en Madrid".

Captura TV

"Ha sido una conversación mutua, para no dar más detalles", explica Alexia que este momento no piensa que pueda haber una segunda oportunidad. "Se cierra una puerta, pero se abren otras puertas maravillosas. Estoy bien, contenta y lo que importa es eso. No he llorado estas últimas semanas", sentencia.

Alexia Rivas y Mikel Lezama, en diciembre de 2022, cuando Diez Minutos, desveló su relación. Agencias

Al hablar del tema, Alexia se mostraba tranquila y relajada. La ruptura se produjo hace semanas tal y como indican estas pruebas: primero dejaron de seguirse en redes sociales y después pasaron la Semana Santa separados: ella en Gran Canaria con un amigo; y él esquiando (es entrenador de esquí en Formigal Esquí Club desde hace años).

Los ex novios de Alexia Rivas

Alexia Rivas comenzó a salir con Mikel Lezama tras su breve relación con Román Mosteiro -ex de Lara Álvarez- pero su relación más polémica fue la que mantuvo con Alfonso Merlos. Hace ya tres años que saltó el famoso 'Merlos Place'. El 23 de abril de 2020, en pleno confinamiento, mientras el abogado grababa un programa para Youtube se pudo ver con bastante nitidez a Alexia pasando por detrás de la cámara. Todo habría quedado en una anécdota si en este momento Merlos no hubiera estado saliendo con Marta López.

A Alexia también se la ha relacionado con el actor de 'Médico de familia', Aarón Guerrero, en 2015 y un año después, en 2016, mantuvo una relación con Javi Moreno, el batería de 'Efecto Pasillo'.