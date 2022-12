Alexia Rivas se ha convertido en una de las colaboradoras imprescindibles de Telecinco, pero este puente de la Constitución ha podido escaparse para disfrutar de unos días de relax. La joven escogió Navacerrada, en la sierra de Madrid, para desconectar y contó con la compañía de Mikel Lezama, Secretario General del Partido Popular en Gipuzkoa.

Los dos se abrigaron bien para recorrer el pueblo, hacer unas compras y degustar la gastronomía local. Además, se alojaron en el Hotel Box Art Alpino, un nuevo establecimiento que ofrece habitaciones a partir de 175 euros y que cuenta con todas las comodidades. Los dos demostraron tener muy buena química. Su entorno apunta a que son amigos desde el pasado mes de octubre, sólo el tiempo dirá si lo suyo es algo más… Tienes todas las fotos y los detalles de su viaje en el nuevo número de Diez Minutos, ya en el quiosco.

Agencias

Durante su escapada a Navacerrada, Alexia se mostró tranquila y cómplice junto a Mikel. El pasado sentimental de la colaboradora –por lo menos el que conocemos– siempre ha sido bastante convulso. Recordemos el culebrón que protagonizó cuando se enamoró de Alfonso Merlos, por aquel entonces novio de Marta López. Después se la relacionó con Omar Sánchez, ex marido de Anabel Pantoja, aunque ella siempre insistió en que solo eran amigos. En octubre también se aseguró que salía con el empresario Román Mosteiro, ex de Lara Álvarez, pero en noviembre ella misma confirmó que habían dejado de verse. "Hemos estado quedando más o menos un mes pero había cosas que no me cuadraban. No debió gustarle la canción que le pusisteis en el vídeo porque después de eso, no volví a saber de él", apuntó en 'Ya es mediodía'.

¿Quién es el nuevo amigo de Alexia Rivas?

Mikel tiene 29 años, los mismos que ella, y es uno de los jóvenes que más proyección tienen dentro de su partido. El donostiarra es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Murcia, y siempre ha estado muy ligado al mundo del deporte: es ex futbolista del Antiguoko y del Murcia B, y también fue jugador de rugby en el Bera Bera. Miembro de Nuevas Generaciones, Borja Sémper fue su padrino político y vio en él un gran valor emergente.