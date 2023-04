add instagram

Si hay alguien a quien admira Rocío Flores es a su padre.aunque no sabemos si esperaba que fuera de esta manera. El malagueño cumple años en mitad de la polémica por su ruptura con Marta Riesco que parece que tiene enfrentadas a su ex con su hija. La periodista, despida hace poco de 'Mediaset' , sorprendía a sus seguidores al anunciar, en su cuenta de Instagram, que su relación con el ex guardia civil había llegado a su fin y le echaba las culpas a la hija de éste. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con @antoniodavidflores ha terminado esta noche", escribía Marta.A pesar de este varapalo y viendo que Marta Riesco acusa a la joven de fastidiar su relación, parece que la familia de Antonio David está muy tranquila. El ex colaborar agradecía todas las muestras de cariño por su gran día pero seguro que la felicitación que más ilusión le ha hecho ha sido la de su hija Rocío.

Rocío Flores ha compartido en sus historias de Instagram una publicación que subió en el 2022: un vídeo en el que sale con su padre disfrutando de un concierto entre mucha complicidad. La joven ha querido rescatar ese momento para felicitar a su padre y lo ha acompañado de una corta, pero sentida frase: ''Felicidades jefe'', junto a un corazón. Queda claro, una vez más, que el gran apoyo del malagueño es la joven.