Sergio Ramos ha recibido muchísimas amenazas por Twitter y no se ha quedado callado. El ex futbolista se ha puesto en contacto con el dueño de la plataforma, Elon Musk, y muy enfadado denuncia la mala gestión que está llevando a cabo. "Le deseo la mayor de los sufrimientos a Sergio Ramos. Los cuatro días más felices de mi vida serán: Cuando muera Ramos, cuando muera Pilar Rubio, cuando muera su primer hijo, cuando muera su segundo hijo", eran algunas de los terribles mensajes que le escriben al sevillano por Twitter.



"Elon Musk, eliminar las insignias azules, forzar pagos y ganar dinero es una estrategia. Eliminar el odio, promover el respeto y hacer de Twitter un lugar mejor podría ser otra... solo digo", destaca el ex futbolista al millonario y nuevo propietario de Twitter y fundador de empresas como Paypal, Tesla, SpaceX o Solar City. De inmediato, sus palabras han generado un aluvión de mensajes de apoyo. Seguidores y amigos del que fuera capitán del Real Madrid han aplaudido su iniciativa.





🤔 @elonmusk, eliminating blue badges, forcing payments and making money is one strategy. Eliminating hatred, promoting respect and making @twitter a better place could be another one. Just saying… pic.twitter.com/0l7cWsPi9t — Sergio Ramos (@SergioRamos) April 21, 2023

Cabe recordar que a partir de ahora y con los nuevos cambios que ofrece el mandato de Elon Musk,para que sus cuentas sean verificadas por esta red social. Además Twitter ha creado el verificado dorado para empresas y el gris para cuentas oficiales de gobiernos.Sergio Ramos se encuentra en un momento vulnerable. Hace unos meses, su mujer le defendía por Instagram tras enterarse de que la Selección Española decidiera prescindir de él. "Con mucho pesar,, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja'", decía el jugador por sus redes.