Pilar Rubio ha salido en defensa de su marido, Sergio Ramos, por el último disgusto que ha tenido que vivir. El jugador anunciaba su adiós a la Selección, una noticia que ha pillado por sorpresa a millones de seguidores del futbolista de Camas, así como a él mismo. El actual jugador del PSG contaba a través de sus redes sociales que no volverá a jugar con 'La Roja': ''En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva'', explicaba. Parece que ha sido un nuevo varapalo para el sevillano, que lanzaba alguna que otra pulla: ''Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja''.

Su mujer no se ha quedado atrás y utilizaba sus redes para mostrar lo orgullosa que está del jugador. ''Para mí, Sergio Ramos es mi pareja, mi marido, mi amigo y el padre de mis hijos. Pero también es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol español y un ejemplo de profesionalidad, pasión y entrega''. Además, ha añadido que su historia con 'La Roja' es algo imborrable y que quedará para siempre en el corazón de millones de personas: ''Gracias, mi amor. La victoria es tuya'', sentenciaba la colaboradora de 'El Hormiguero'

No es la primera vez que la presentadora demuestra el amor que tiene por su compañero de vida. En aniversarios, logros, derrotas, cumpleaños y fiestas, Pilar Rubio ha sabido mantenerse al lado de su chico y está orgullosa de la familia que ha creado con el futbolista.