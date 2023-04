Julián Robles Aparicio, conocido en la música como Jay Robles, fue una de las dos personas que fallecieron en el trágico incendio de un restaurante en Madrid el pasado 21 de abril. A sus 25 años, hacía una semana que el cantante y productor había conseguido este trabajo en el Burro Canaglia, ubicado en el número 16 de la plaza de Manuel Becerra de la capital, y según su familia estaba feliz porque este contrato le daba cierta estabilidad para seguir luchando por su sueño: vivir de la música. Unas horas antes de su muerte, un tío suyo fue a visitarle a su lugar de trabajo y le envió una foto suya a su padre. La familia podría estar estudiando interponer una demanda por negligencia. Jay Robles era natural de Benidorm y fue en el año 2019 cuando el joven decidió cambiar su tierra natal por Madrid para abrirse un hueco en el panorama musical.

Jay Robles fue finalista del casting de 'OT' en 2020

Fue en 2020 cuando Jay Robles decidió presentarse a 'Operación Triunfo' y llegó hasta el casting final de 'OT'. Fue uno de los finalistas y, en Youtube, todavía se puede visualizar su intervención en la que cuenta cómo fue su experiencia en el casting y se le puede ver cantando dos de sus temas 'Contigo' y 'Hoy ya' que había compuesto él mismo. Además, expresaba a quién le dedicaría un posible éxito en la música. "A mucha gente que me ha ayudado y a mi madre por darme la vida, a mi padre, a mi hermana, a todos mis colegas", decía mirando a cámara.

Jay Robles acababa de publicar su nueva canción 'Carroceríadelujo'

A pesar de no entrar en el concurso, Jay Robles continuó luchando por su sueño de dedicarse a la música y participó en varias competiciones de hip hop. Amante de la poesía y la música urbana, componía sus propios temas y también era el alma del proyecto Nailuj, su nombre al revés. Su canción más popular en redes es 'Cualquiera', publicada hace tres años y con más de 31.000 reproducciones en Youtube. Julián Robles Aparicio también era productor y, este 2023, quería "sacar música de la que esté orgulloso" como él mismo aseguró. Este mes de febrero había publicado el tema 'Llóraloyyaestá' y solo unos días antes de su trágico fallecimiento había sacado 'Carroceríadelujo' que se puede escuchar en Spotify.

