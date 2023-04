Dulceida y Alba Paul han confirmado con unas sencillas y tiernas fotografías que se dan una segunda oportunidad en el amor. Ha tenido que pasar un año y medio desde que dijeran que se daban "un tiempo" para poco después hacer el anuncio definitivo de su ruptura (y muchos rumores sobre si volvían o no volvían a estar juntas) para que esta reconciliación sea una realidad, y finalmente, tras un tiempo separadas, dedicándose tiempo cada una a sí misma y pensar en lo que querían y lo que no en sus vidas, parece que el amor ha vuelto a triunfar y han decidido darle una nueva 'chance' a su matrimonio.



La última vez que se habló de una reconciliación (que no fue fructífera) fue en agosto de 2022, un año después de separarse, cuando se reavivaban las noticias en torno a ellas, y era el paparazzi Jordi Martín el que decidía tirarse directamente a la piscina: "Está claro que han vuelto", afirmaba, mientras las fuentes cercanas a las protagonistas consultadas por 'Socialité' no se querían mojar tanto: "No quieren ponerle nombre a lo que les está pasando". Tras abandonar aquella idea, han sido ahora las dos las que publicado una foto juntas y el resto lo han hecho sus seguidores:

La publicación, en sólo un par de horas posteada, ya lleva más de 300.000 'likes' cuando se escriben estas líneas, aunque sin duda lo más reseñable han sido los comentarios de los seguidores de Dulceida y de Alba, que han celebrado la noticia con 'emojis' de corazones, caritas felices y aplausos. "Exploto, literalmente me explota el corazón", escribía la influencer de moda Madame de Rosa; "Por fiiiiiiiinnnnnnnn", celebraba la presentadora Ares Teixidó; "Las segundas partes siempre molan más", escribía la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' Marina García; tampoco se aguantaban la alegría María Pombo, Cristina Pedroche, Tamara Gorro, la cantante Vanesa Martín, Marta López Álamo, la actriz Cristina Castaño o Susana Bicho. Todos ellos han coincidido en celebrar la feliz noticia, y seguro que tanto Dulceida como Alba no pueden estar más felices por su reconciliación, pero también por el apoyo de todos estos amigos.