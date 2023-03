Laura Matamoros comparte su receta dulce más sana: mini pancakes de plátano. La hija de Kiko Matamoros ha utilizado su perfil de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, para mostrar un lado más cocinillas y nos ha enseñado una de las recetas más originales para hacer con plátanos. Al ritmo de la nueva canción de Tini Stoessel 'Cúpido', la influencer revelaba los ingredientes y el método de elaboración de este capricho dulce ideal para postre, desayuno o merienda.

Antes de comenzar con la receta de Laura Matamoros de mini pancakes de plátano, debes hacerte con todos los ingredientes necesarios y que la influencer explica en el post que ha compartido en sus redes sociales. Para este postre necesitas tener 2-3 plátanos, 3/4 taza de harina, 2 cucharadas de levadura Royal -Laura dice que polvo para hornear-, 1 huevo pequeño, 2 cucharadas de mantequilla casi derretida, 3/4 de leche entera y 2 cucharadas soperas de azúcar. Con esta receta dulce, la hija de Kiko Matamoros se suma a la moda de otras famosas que comparten sus recetas en redes sociales. Elsa Anka nos ha enseñado a hacer pasta de arroz integral; Vicky Martín Berrocal, aguacate al horno; Ana María Aldón garbanzos con langostinos; Irene Rosales, minibocados de calabacín; Lourdes Montes, pasta con berberechos; Patricia Montero, zumos detox y María Castro nos ha enseñado a hacer rosquillas de anís.

Laura Matamoros comparte, el vídeo, el paso a paso de su receta de mini pancakes de plátano. Lo primero que hay que hacer es mezclar los huevos con la harina, la leche y el azúcar, y removemos hasta conseguir una textura líquida como la de una magdalena o la de un crepe. Acto seguido, se cortan los plátanos, mételos en el cuenco con el resto de la mezcla y remueve hasta que queden embadurnados. Después, cuando la fruta está bien unida a la masa, pon una sartén a calentar con aceite y ve metiendo cada trozo de plátano dentro, de forma que quede recubierto por la masa de tortitas y se haga en el fuego. Para acompañar a los mini pancakes de plátano, Laura Matamoros recomienda decorarlo con fresas y frutos rojos. Además, puedes añadir un chorrito de sirope de Arce para endulzarlo. ¿Te animas a probarlos?