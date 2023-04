La situación que atraviesa Rafael Amargo está haciendo honor al apellido del bailaor, y es que está en uno de los momentos más complicados de su vida por su supuesta relación con el mundo de las drogas. En dos ocasiones ha sido detenido y puesto en libertad provisional con cargos -y sin fianza- después de que las pesquisas policiales condujeran a su casa del centro de Madrid, de la que se sospecha que es un narcopiso. El bailarín de flamenco ha negado todo siempre que se le ha preguntado sobre el asunto, y ha llegado a denunciar que ya "es un acoso" tras la última detención, en la que también se le acusó de resistencia a la autoridad al morder a un policía, algo que reconoció recientemente en 'Espejo Público' como defensa personal tras sincerarse en una entrevista EXCLUSIVA con Diez Minutos.

El bailaor ha calificado a los policías que le detuvieron esta segunda ocasión como "terroristas emocionales" y hasta "criminales" porque, según él, le pegaron una paliza "sin ningún derecho" para detenerle sin tener una orden judicial, y ha criticado que le destrozaran la casa buscando drogas: "Cuando vinieron, como no encontraron nada, la destrozaron. ¿Qué va a haber dentro de un CD, que los estuvieron rompiendo? Eso es de ser dañino. Mira los sacos de cemento a ver si hay algo... pero no, eso se nos olvida. O si tienes una unidad canina, tráete a 40 perros a ver si encuentras algo", ha dicho muy enfadado.

Daniel Gonzalez

Tampoco parece confiar demasiado en la Justicia porque asegura que "el juez no se ha leído nada" y "allí se hace lo que diga la Fiscal". Es por eso que ha querido comparar su supuesto abuso policial con la situación de Rocío Carrasco: "¿Por qué un ministerio no contesta, o un jefe de gabinete? Esto es importante. Esto no lo contestan, pero lo de Rociíto sí lo contesta la ministra de Igualdad, ¿no?", ha dicho, dejando claro que se siente discriminado respecto a la hija de Rocío Jurado, por que no le den explicaciones o pidan perdón por la actuación de los agentes.

GTRES

Rafael Amargo ahora quiere ser policía

El bailaor nos ha dejado atónitos al confesar que quiere ser policía tras sus problemas con la Justicia: "Me apunté a la academia en un ataque de rabia, pero todavía no he empezado a estudiar", revelaba. "Es un trabajo increíble y una carrera preciosa. Yo tengo familia y amigos en el Cuerpo y son gente estupenda". De momento está muy centrado en sus espectáculos flamencos, y también en su máster de Psiquiatría: "La semana pasada estuve ingresado donde tengo mi expediente de salud mental. Es muy graciosa la historia porque estoy en la Universidad de Barcelona terminando el máster. Entonces estoy como un rato de terapeuta y otro de paciente", contaba divertido.