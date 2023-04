David Bustamante está feliz. Enamorado de su novia, Yana Olina, y superando un duro golpe en su vida familiar, el cantante sigue disfrutando en su vida profesional con la nueva aventura que arrancó la pasada temporada: protagonizar el musical Ghost, terminando este mes de abril la gira que le ha llevado por todos los teatros de España. Ahora, de vuelta a Madrid, Bustamante ha confesado que "le queda poco a esta aventura" en la que se embarcó para salir de su zona de confort mientras preparaba un nuevo disco con el que saldrá este verano a hacer su propia gira.

Para Bustamante, que confesaba hace poco su peor fobia, ponerse en la piel de Sam ha sido una "prueba de fuego" puesto que canta, baila e interpreta lo que le hace sentirse "feliz y realizado". Un reto que le ha llevado a estar durante dos años sobre las tablas del teatro actuando y disfrutando de su nueva faceta, algo de lo que sus fans han querido ser testigos en primera línea.

Protagonistas del musical ’Ghost’ Gtres​

Tras más de 250 funciones a sus espaldas han sido muchos quienes han repetido y han visto la actuación de David Bustamante en varias ocasiones, pero ¿quiénes han sido los que más veces le han visto sobre el teatro? “Mis padres me han visto casi diez veces, están encantados, emocionados”, ha explicado el propio cantante a los periodistas, y es que la historia tiene un carácter especial para la pareja pues "es la historia de amor favorita".

Con 40 años, el cantante se ha reformulado por completo sorprendiendo a todos con su nueva faceta: "Incluso la gente que me conoce no sabía si yo era capaz de interpretar de la manera que lo estoy haciendo". Aunque no será algo que alargue mucho más puesto que tiene todo el verano ocupado con conciertos de su nueva gira y, en los descansos, aprovechará para grabar las nuevas canciones que tiene en el tintero.