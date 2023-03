Duro varapalo para David Bustamante. El cantante ha compartido a través de sus redes sociales que se encuentra destrozado tras la pérdida de su abuela, uno de los pilares fundamentales de su vida. . "Aquí sin saberlo me dedicaste tu última sonrisa, me miraste con el amor de siempre. Hoy estoy roto de dolor… Sin ti este mundo es mucho peor, porque eras la bondad personificada… Te amo Güela!", comenzaba escribiendo el tercer finalista de la primera edición de junto a un vídeo en el que aparece cantando a su abuela. Tras el concierto privado que le ofrece a su abuela acaba diciendo lo mucho que la quiere y que se verán pronto, aunque parece que eso no ha podido ser y por eso se despedía de ella al final de esta carta que ha escrito en sus redes sociales.

" Y siempre te llevaré en lo más profundo de mi corazón… Descansa en Paz que bien te lo has ganado…", escribía el cantante para comunicar su partida. Rápidamente sus amigos y seguidores le daban el pésame por esta dura pérdida y una de las primeras en comentar era su exmujer Paula Echevarría.

"Una de las mejores personas que he conocido en mi vida 💔", escribía Paula junto a un corazón roto. Unas bonitas palabras de la actriz a su exmarido que reflejan la buena relación que mantienen tras su separación. Además, esta no es la primera vez que demuestran su amor en público tras su divorcio pues en numerosas ocasiones hemos visto como se apoyan mutuamente en los momentos más complicados de su vida y también cuando celebran éxitos juntos.