La carta de amor de Yana Olina a David Bustamante

"✨No pasará a la historia por ser una de las mejores noches de mi vida pero ahí estoy, intentándolo, subiéndome a unos buenos tacones con mi bolso favorito y con los labios rojos. Me hice la foto en el baño porque no quería olvidarme de este instante. De la noche en la que pese a todo, salí , reí, bailé y me recordé que ser Indestructible es mucho más que una actitud. Es una forma de vida. Y que lo que no te destruye, te hace cada vez más Indestructible. Le pese a quien le pese.✨", escribe Marta que no se encuentra en su mejor momento tras ser despedida de su puesto de trabajo.