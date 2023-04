Anabel Pantoja se encuentra disfrutando de unos días en su querido Sevilla natal, lugar donde se celebra estos días la Feria de Abril.Aunque parece que hay alguien que está dispuesto a amargarle la fiesta a la sobrina de Isabel Pantoja y este no es otro que Yulen Pereira. El esgrimista, al que conoció en 'Supervivientes' y del que se enamoró perdidamente, se sienta esta noche en 'Sálvame Deluxe' para hablar sobre su relación con Anabel.

Una entrevista que no le hace ninguna gracia a la sobrina de la tonadillera. Anabel ya ha señalado en más de una ocasión la rabia que le da que sus exnovios o hombres que han tenido algo con ella, aprovechen su popularidad para convertirse en personajes famosos.

Aunque en un principio, cuando Omar Suárez, uno de los reporteros de 'Sálvame' le ha preguntado por la entrevista de su ex en Telecinco ha querido desviar la atención, hablando sobre lo bien que se lo está pasando en la Feria de Sevilla, finalmente ha contestado con un claro mensaje que esperemos que le sirva como advertencia a su ex.

"Que no diga que se sienta porque yo voy hablando"

Anabel Pantoja se ha mostrado contundente a la hora de opinar sobre la entrevista de Yulen Pereira en 'Sálvame Deluxe' y le ha lanzado un claro aviso: "A mí el tema Yulen ya me pilla muy de lejos y es un tema del que no voy a hablar porque desde la ruptura yo no he hablado de Yulen en ninguna revista ni en ninguna televisión, así que, que no diga que se sienta porque yo voy hablando".

Unas palabras que desprenden que no quiere que Yulen Pereira pueda justificar esta entrevista hablando de su vida privada porque ella lo ha hecho antes. Es más, en todo momento Anabel Pantoja ha querido guardar silencio ante cualquier insinuación sobre infidelidades por parte de Yulen o los motivos por los que han roto su relación.

Anabel Pantoja da la espalda a 'Sálvame' y suelta el 'bombazo'

La colaboradora de televisión, cada vez más alejada del universo 'Sálvame' y sus bajas audiencias ha querido lanzar la promo de su nuevo programa de aventuras a la vez que 'Sálvame Deluxe' ha anunciado su entrevista con Yulen Pereira.

Anabel Pantoja parece espectacular en el vídeo promocional y lo hace además con varios temas hablado del desamor. Empieza el trailer con la canción 'Mami' de Becky G y Karol G donde la letra dice "No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va, ah". Una clara indirecta a Yulen Pereira.