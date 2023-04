Sandra Golpe lleva toda su vida lleva dedicada al periodismo, un oficio que ama y con el que atraviesa una buena racha en televisión. La presentadora de 'Noticias 1' de Antena 3, se sincera como nunca y nos cuenta sus secretos en esta entrevista. La periodista nos desvela que ella desayuna con mucha presión por el hecho de ser líderes en audiencia. Es algo que les gusta mantener y no quieren defraudar a su audiencia más fiel.

Sandra Golpe nos confiesa que se lleva muy bien con su rivales. "He hecho media carrera con el equipo que ahora está en Mediaset. Me informo con ellos por las tardes", explica. "Miro en todos sitios para luego dar la mejor información a mis telespectadores", señala.

Sobre el mayor "golpe" que ha recibido, Sandra prefiere olvidarlo: "yo soy de las que va olvidando para descargar mi mochila. Vivo en el presente".

Golpe se confiesa una persona perfeccionista y comprende que a veces soy dura consigo misma y con su entorno, pero es "por un bien común".

Gaditana de origen, Sandra Golpe se confiesa carnavalera, aunque hace años que no viaja a su tierra durante esta época del año debido a su trabajo como presentadora de informativos.

Su "rinconcito en la tierra" no es otro que la Bahía de Cádiz pues reconoce que tiene una luz espectacular, una gente maravillosa, una gastronomía particular y lo más importante de todo no es otro que el lugar donde se encuentra toda su familia.