Sandra Golpe, presentadora de Antena 3, posa con la mejor moda de mujer de la temporada

Sandra Golpe se convierte en modelo por un día y posa con la mejor moda de mujer para la temporada. La presentadora protagoniza el 'Gente con Estilo' de DIEZ MINUTOS donde, además de repasar su trayectoria personal y profesional, muestra las prendas y complementos que no pueden faltar en tu armario con la llegada del buen tiempo. Triunfa desde hace cinco años con el informativo 'Noticias 1' que dirige y presenta y tiene claro a qué personajes le gustaría entrevistar. "Soy una apasionada de la música y me hubiera encantado conocer a Whitney Houston, Michael Jackson o Madonna. En el ámbito político, Vladímir Putin; la gente mala también tiene una entrevista. E imagínate hablar con nuestros monarcas. ¡Ah! Y me gustaría entrevistar a la primera presidenta de España, a ver si es verdad", afirma.

Sandra Golpe confiesa tiene pareja desde hace tiempo aunque prefiere no hablar de él al igual que tampoco habla de su hijo ni de su familia aunque reconoce que ha tenido mucha suerte con ellos. "Yo, por proteger a mi entorno, tampoco hablo de ellos. Sin duda, mi familia es lo que me sostiene, y yo soy muy familiar, es lo más bonito en la vida. A mí me tocó la lotería cuando nací por tener la familia que tengo y luego mi alrededor es muy bonito. Lo único es que con el coronavirus me he vuelto más asocial, me cuesta salir para ver a mis amigos", reconoce. La presentadora de Antena 3 posa con las mejores tendencias de moda para esta primavera.

La presentadora con vestido palabra de honor, 360 €, de Milo Revedere COMPRAR; stillettos 39,95 €, de Zara ; pendientes, 75 €, de Papiroga COMPRAR y anillos de Aristocrazy (c.p.v.) COMPRAR.

Sandra Golpe luciendo una bomber de lentejuelas 79,95 €, de Zara ; pantalón palazzo de la misma firma, 29,95 € ; sandalias de Mascaró, 299 € , y pendientes de Aristocrazy (c.p.v.) COMPRAR.

Sandra Golpe lleva un vestido de Teté by Odette (c.p.v.) COMPRAR ; stillettos 199 € de Mascaró y pendientes 75 € de Papiroga COMPRAR

La comunicadora defiende aquí un vestido de & Me Unilimited 35,90 € COMPRAR ; botas metalizadas 139 € de Zara ; pendientes de Papiroga, 45 € COMPRAR , y pulsera de Fendi (c.p.v.) COMPRAR

Sandra Golpe, muy elegante con top bustier, 39,95 €, de Zara ; pantalón 79,95 € de Massimo Dutti; stillettos 39,95 € de Zara , y pulsera de Aristocrazy (c.p.v.) COMPRAR

Cita en... El Cónclave

Quedamos en El Cónclave, un espacio ideal para reuniones de empresa o eventos particulares. Situado en pleno barrio madrileño de Las Salesas, respira un ambiente cálido y acogedor. Está dividido en dos plantas: en la superior, una zona de bienvenida, un córner con sofás y mesa baja, una sala principal con pantalla y proyector, baños y cocina equipada; en la inferior, una mesa para 10 personas, con Smart TV, para sesiones de trabajo, formaciones…

Mi belleza al descubierto

Me cuido... Estoy apuntada a pilates, pero voy menos de lo que me gustaría. Y mi hijo me ayuda a hacer con él una tanda de estiramientos. Es guapísimo y listísimo, le gusta la natación, el fútbol, el baloncesto, está fibrado, le da igual lo que coma…

Como bien... Tenía anemia, me hice unos análisis de microbiota y ya no tomo gluten, lactosa ni tomate, y estoy mejor. Pero tomo algunos suplementos.

Mi ritual diario... Tengo suerte con la piel, herencia de mi madre y mi abuela, pero sí que hay que limpiarse muy bien el rostro porque el maquillaje de la tele, tan potente…

La parte que más mimo… El pelo, porque ya tenemos mucha tralla de secador y el cabello queda seco, quemado. Yo lo cuido casi más que el rostro.

Sigo la moda... Sí, pero no soy esclava de ella.

Sandra Golpe: sus productos de belleza favoritos Contorno de ojos Topicrem amazon.es 16,00 € 13,35 € (17% de descuento) Comprar Champú reparador druni.es 11,95 € Comprar Acondicionador BEAUTERRA druni.es 11,95 € Comprar Sérum ultra hidratante Sérum Ultra Hidratante druni.es 23,95 € Comprar

Sandra Golpe posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

