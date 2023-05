Laura Escanes y Álvaro de Luna apenas llevan unos meses disfrutando de su noviazgo abiertamente, y está claro que al principio siempre está lo mejor, o al menos lo más pasional de la relación. Por lo menos eso sacamos en claro a juzgar por las palabras de Laura, y es que la influencer se ha sincerado con un reportero que quiso preguntarle algo que no supiera su madre, y ella, inocente -o no-, respondió sin cortarse un pelo que está 'teniendo el mejor sexo de su vida'. Fue durante el Bisalia Primavera Fest de Torrelavega (Cantabria), donde estuvieron a finales de abril los dos juntos, para la plataforma Nyxell App -una aplicación de compra de entradas para discotecas y fiestas-, aunque muchos en redes sociales ya se han hecho eco de sus palabras... para mal.

Sin duda, cualquiera puede alegrarse por ella y también por el cantante por tener una activa y explosiva vida sexual, pero algunos internautas han visto un clarísimo ataque a su ex, Risto Mejide, en sus palabras, ya que, como uno de ellos ha remarcado, parece que está "humillando públicamente al padre de su hija, Risto Mejide, diciendo que el sexo de ahora es mejor que cuando estaba con él. Qué ataque más gratuito". "Una indirecta clara a su ex marido. Qué malas son", apuntaba otro. El momento lo tienes aquí para tu disfrute:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de que normalmente Laura se sincera en su propio podcast, 'Entre el cielo y las nubes', tampoco ha tenido reparo en abrirse en otros, como el de 'Club 13', para hablar de infidelidades. Sea como sea, ella consigue que las críticas le resbalen mientras disfruta de uno de los momentos más dulces de su vida, y es que tras su inesperada ruptura con Risto Mejide, ahora, junto a Álvaro de Luna, está viviendo una gran segunda oportunidad en el amor que le mantiene el corazón contento mientras continúa alimentando la polémica al borrarse un tatuaje que se hizo en honor a su ex.

Álvaro, por su parte, también tuvo un detalle muy bonito con su novia al confesar al mismo reportero que si tuviera que irse de fiesta con algún personaje histórico sería, sin dudarlo, su novia: "Es muy divertida", decía mientras Laura le daba un sonoro beso muy conmovida por el piropo. Ella a la misma pregunta, sin embargo, respondió que escogería sin pensarlo a Rihanna: "Es LA diosa".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.