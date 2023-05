Bárbara Rey revela lo que nunca ha contado de sus encuentros íntimos con el rey Juan Carlos. En la cuarta y última entrega de 'Una vida Bárbara', la serie documental emitida por Antena 3 en la que repasa su vida, la presentadora cuenta todos los detalles de su segunda oportunidad con el Rey Emérito con el que volvió tras su polémico divorcio con Ángel Cristo. Sus primeros encuentros fueron en una casa de Aravaca y después pasaron a ser en el chalet adosado que la actriz adquirió en Boadilla del Monte. Jenny Llada, compañera de profesión de Bárbara Rey, era su vecina y revela que, en una ocasión al principio de sus encuentros, don Juan Carlos se confundió de vivienda y acabó aparcando en el acceso a su garaje y, al ver a Jenny, dijo: "Esta rubia no es la que busco".

Bárbara Rey habla sobre las visitas del rey Juan Carlos a su casa

Bárbara Rey explica que sus encuentros en su casa con el rey Juan Carlos eran como los de cualquier otra pareja. "Nosotros comíamos y cuando terminábamos de comer él me llevaba los platos a la cocina, como cualquier pareja normal, contábamos chistes, nos reíamos, lo pasábamos muy bien" y Chelo García Cortés asegura que, a pesar de la delicada situación económica que atravesaba entonces la vedette, siempre pagaba ella. "En casa de Bárbara la que pagaba era ella, y no era ninguna tontería: el mejor vino, el mejor solomillo, la paella es más barata pero...", cuenta la colaboradora de 'Sálvame', palabras que corrobora su amiga. "Otra vez que vino a casa, le hice una fideuá, comemos de maravilla y luego le gustaba tomarse su whisky y fumarse su purito fino y cuando estábamos allí charlando me dijo 'no sabes cómo te agradezco en la situación que te encuentras la comida que has hecho'", desvela la actriz.

Bárbara Rey y el secreto sobre la joya que le regaló el rey

Bárbara Rey cuenta que, aunque don Juan Carlos conocía su difícil situación económica, nunca tuvo ningún detalle con ella y que solo le regaló una moneda que lucía a modo de medalla pero que no tenía el valor que ella esperaba porque cuando quiso empeñarla para darle de comer a sus hijos, no tenía el valor suficiente. "Tiene que ser como mínimo de 18 o 24 que es el oro puro pero era solo de 14", explica.

Fue a mediados de los años 90 cuando Bárbara Rey, que habló de los malos tratos sufridos por Ángel Cristo, y el rey Juan Carlos deciden romper por segunda vez su relación. "No tenía ayuda, no podía sacar adelante a mis hijos y otra vez se torció todo en 1994. Dicen que no asimilé el que me dejara, pero no me dejó nunca digamos que que lo dejamos los dos", explica y añade que cree que volver con él fue uno de sus mayores errores. "Muchas veces he maldecido la hora en que volvimos. Mi vida sin él era mucho más hermosa, fácil y tranquila" y tiene claro el motivo del final de su relación: la falta de interés por parte del Emérito. "Me hubiera gustado que él hubiera tenido curiosidad por qué siento o cómo estoy pero a él no le interesa nadie", revela.

Bárbara Rey reconoce que temió por su vida tras su ruptura con el rey Juan Carlos

Tras su ruptura llega la polémica en forma de cintas, vídeos y grabaciones que tendría Bárbara Rey sobre su relación con el rey Juan Carlos. Emilio Alonso Manglano, director del CESID entre 1981 y 1995, tiene un libro de anotaciones en el que deja por escrito que "en 1994 el Rey comunica a a Manglano que quedó a comer con Bárbara Rey y le tocó un pecho y hay unas dispositivas que llegaron a Zarzuela y por las que piden 100.000 dólares para que no salgan a la luz". Sabino Fernández Campos le dice a Juan Carlos que es un chantaje y éste le dice a la actriz que no tiene dinero y nunca se paga por esas fotografías. A finales de 1997, alguien entra a robar en casa de Bárbara Rey llevándose diversos materiales 'sensibles' y la actriz reconoce que llega a temer por su vida como Chelo García Cortés ha reconocido. "Era como si quisieran quitarse de en medio a una persona que sabía muchas cosas... No sería la primera vez en la vida, en la historia y en el mundo", afirma. Manglano deja anotado que, a finales de ese año, se llega a un acuerdo con Bárbara Rey por el que recibirá 600 millones de pesetas: 100 millones en un primer pago y 50 millones al año durante diez años en pagos mensuales.

Bárbara Rey niega que recibiera 600 millones de pesetas y que tuvo dificultades para encontrar trabajo y mantener a sus hijos. "A mí no me ha llegado, todas esas personas que hablan tendría que demostrar con documentos y papeles dónde ha ido y dónde me han ingresado a mí ese dinero" dice aunque, de ser cierto, nunca podría reconocer que le llegó ese dinero como apunta el periodista Javier Chicote. "Cuanto más famosa soy, y más me conoce me quitan el trabajo, ¿obra de quién?", deja caer.